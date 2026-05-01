HBO Max se prepara para comenzar el mes con los mejor de entretenimiento gracias a grandes contenidos que aterrizan este fin de semana, del 1 al 3 de mayo, a su gran catálogo; con actores de primera como Jacob Elordi, la siguiente película y serie prometen cautivarte desde el primer minuto.

Así que si quieres aprovechar tus días de descanso, prepara tus palomitas y ponte cómodo para descubrir los mejores estrenos de HBO Max este fin de semana.

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“Cumbres borrascosas”

Este viernes 1 de mayo, la aclamada "Cumbres borrascosas" llega por fin a HBO Max, tras conquistar la taquilla desde su estreno en febrero pasado.

Protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi, la cinta se consolidó como un verdadero fenómeno, debido a su gran historia basada en la novela homónima de Emily Brontë.

La historia se sitúa en los solitarios paisajes de Yorkshire, donde el señor Earnshaw decide acoger a Heathcliff, un niño huérfano que crece junto a su hija Catherine, con los años, entre ellos surge un lazo intenso y complejo, que se ve abruptamente afectado tras la muerte del patriarca. Las diferencias sociales y las normas de la época llevan a Catherine a tomar distancia y casarse con Edgar Linton, un hombre que le ofrece estabilidad y posición.

Marcado por el rechazo y su origen humilde, Heathcliff se marcha, solo para regresar tiempo después convertido en un hombre adinerado, decidido a ajustar cuentas. Su retorno desata una cadena de tensiones donde el amor se transforma en obsesión y resentimiento, arrastrando a todos a su alrededor hacia un desenlace marcado por la venganza, las decisiones extremas y consecuencias que perduran a lo largo del tiempo.

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“Euphoria”, episodio 4

El episodio 4, de la aclamada serie “Euphoria” llega al gran catálogo de HBO Max en punto de las 7:00 pm este domingo 3 de mayo.

La tercera temporada promete sumergirse en un escenario mucho más oscuro e intenso; según la sinopsis oficial, la historia seguirá a “un grupo de amigos de la infancia” que deberá enfrentarse al choque entre la fe, la redención y sus impulsos más destructivos.

En esta nueva entrega, la historia avanza cinco años en el tiempo, mostrando a sus personajes en una etapa más madura, aunque lejos de haber alcanzado estabilidad.

Cassie, interpretada por Sydney Sweeney, ahora mantiene una relación matrimonial con Nate, personaje de Jacob Elordi, sin embargo, la dinámica entre ambos se encuentra desgastada, con conflictos constantes que evidencian tensiones acumuladas.

En paralelo, Rue Bennett, encarnada por Zendaya, intenta rehacer su vida lejos de su pasado, trasladándose a una zona cercana a la frontera entre Estados Unidos y México, aun así, las deudas relacionadas con la venta de drogas la colocan nuevamente en una situación de riesgo.

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