Zayn Malik ha cancelado todas las fechas en Estados Unidos para la gira de 2026 detrás de su álbum Konnakol, debido a cuestiones de salud. El excantante de One Direction fue hospitalizado el mes pasado con una enfermedad no especificada.Fue a través de su cuenta de Instagram que escribió a sus fans un mensaje de agradecimiento y de lo que necesita hacer para recuperarse del todo."A mis fans: Muchas gracias por todo el apoyo y amor que me han mostrado en el lanzamiento del álbum y, lo que es más importante, su amor, oraciones y buenos deseos por mi salud. Lo he sentido, y ha significado el mundo para mí. He estado en casa recuperándome y estoy bien y estaré mejor y más fuerte que antes."El cantante británico tuvo que hacer un ajuste en sus conciertos, reducir presentaciones en vivo."He tenido que revisar mi agenda para los próximos meses y tengo que reducir el número de conciertos en el KONNAKOL Tour. Quiero asegurarme de salir y ver a tantos de ustedes como sea posible. Tengo muchas ganas de tocar estos conciertos para ustedes y espero verlos al resto de ustedes en todo el mundo muy pronto", expresó. Zayn lanzó su primer álbum en solitario, Mind of Mine, en 2016, que alcanzó el número 1 en las listas de Estados Unidos y el Reino Unido, seguido de Icarus Falls (2018) y Nobody Is Listening (2021). En 2024, se embarcó en su gira debut en solitario con 21 conciertos en el Reino Unido y Norteamérica.Con esta noticia, los exintegrantes de One Direction Zayn Malik y Harry Styles aterrizarán en México por separado en fechas muy cercanas, ya que Styles estará liderando conciertos en territorio mexicano a partir del 31 de julio con su gira Together, Together.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL