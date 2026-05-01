Zayn Malik ha cancelado todas las fechas en Estados Unidos para la gira de 2026 detrás de su álbum Konnakol, debido a cuestiones de salud. El excantante de One Direction fue hospitalizado el mes pasado con una enfermedad no especificada.

Fue a través de su cuenta de Instagram que escribió a sus fans un mensaje de agradecimiento y de lo que necesita hacer para recuperarse del todo.

"A mis fans: Muchas gracias por todo el apoyo y amor que me han mostrado en el lanzamiento del álbum y, lo que es más importante, su amor, oraciones y buenos deseos por mi salud. Lo he sentido, y ha significado el mundo para mí. He estado en casa recuperándome y estoy bien y estaré mejor y más fuerte que antes."

Reajustes en la gira

El cantante británico tuvo que hacer un ajuste en sus conciertos, reducir presentaciones en vivo.

"He tenido que revisar mi agenda para los próximos meses y tengo que reducir el número de conciertos en el KONNAKOL Tour. Quiero asegurarme de salir y ver a tantos de ustedes como sea posible. Tengo muchas ganas de tocar estos conciertos para ustedes y espero verlos al resto de ustedes en todo el mundo muy pronto", expresó.

ESPECIAL / IG / @zayn

Una carrera en solitario

Zayn lanzó su primer álbum en solitario, Mind of Mine, en 2016, que alcanzó el número 1 en las listas de Estados Unidos y el Reino Unido, seguido de Icarus Falls (2018) y Nobody Is Listening (2021). En 2024, se embarcó en su gira debut en solitario con 21 conciertos en el Reino Unido y Norteamérica.

Con esta noticia, los exintegrantes de One Direction Zayn Malik y Harry Styles aterrizarán en México por separado en fechas muy cercanas, ya que Styles estará liderando conciertos en territorio mexicano a partir del 31 de julio con su gira Together, Together.

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