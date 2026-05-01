Adrián Vázquez y Jero Medina exploran la ambivalencia en "El yerno"

¿Qué cruza por la mente de un actor que interpreta a un personaje en apariencia despistado, pero que, en realidad, conoce muy de cerca una ranura llamada oscuridad? Adrián Vázquez y Jero Medina profundizaron en ello en entrevista con EL INFORMADOR al hablar de “El yerno”, la nueva producción de Netflix bajo la dirección de Gerardo Naranjo, en la que ambos interpretan papeles protagónicos y que se estrenará este 1 de abril.

Hablar de personajes es hablar, entre tanto, de los contextos sociales que los atraviesan —aunque se hable del imaginario—; un personaje debe ser congruente con su entorno, atender a sus contradicciones, mirar en sus abismos. Encontrar su propia ternura, incluso en lo violento.

El filme apuesta por la sátira y la contradicción para contar la vida de José Sánchez (Adrián Vázquez), un hombre de bigote tupido y sueños aspiracionistas que desea poder y dinero. En su afán por conseguirlo, conoce a “El Lobo” (Jero Medina), jefe de un grupo criminal con un alma bastante sensible, junto a quien elucubrará planes para hacerse de influencias políticas en el espacio narrativo de la historia, Albacruz.

Vázquez y Medina compartieron a este medio que ambos entraron al proyecto de “El yerno” tras hacer casting para Isabel Cortázar y Andrea Beati. Medina había terminado de grabar “Ciudad de Muertos” —también estrenada en la última edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara— cuando la directora de casting le dijo que se había quedado con el papel de “El Lobo”:

“Yo había hecho casting para el personaje de Adrián […] pasó un mes y medio cuando me hablaron y me dijeron que me había quedado con el personaje de ‘El Lobo’. Yo les dije: no sé ni quién es ‘El Lobo’ ni qué es lo que hace, pero con el simple nombre me encanta […] me quedé muy enamorado del personaje”, refirió Medina.

Por su parte, Vázquez expresó que cuando aplicó había mucho hermetismo en torno a la película: “No nos contaban quién era el productor […] tuve la fortuna de conocer a Gerardo Naranjo [el director] cuando me llamaron al callback, pero lo único que a mí me mencionaban es que era una película coral”. El dramaturgo apuntó que, si bien le dijeron que sería uno de los personajes principales, él no tenía idea de que interpretaría el protagónico hasta dos días antes de la lectura: “Wow, o sea, la película trata de José Sánchez”.

Vázquez definió a José como un personaje “con una complejidad estúpidamente real, estúpidamente humana. CORTESÍA/Netflix

Adrián Vázquez y Jero Medina hablan de los retos que conllevó “El yerno”

Aunque “El yerno” se sitúa en lo absurdo para contrarrestar el caos que envuelve las acciones tardías de sus personajes, ambos actores coincidieron en que sus personajes encierran matices difíciles de ignorar: “El Lobo es un hombre solitario, con cierto nivel de misticismo y con los valores bien puestos: busca lealtad, busca amistad […]. Dentro de este mundo torcido e ilegal, él quiere lo mejor para México”, apuntó Medina, quien añadió que, pese a tratarse de un “villano o una mala persona”, se le pueden hallar “colores”. Para el actor, aunque “El Lobo” retrata a alguien ligado al narcotráfico, el personaje refleja muy bien el estado actual del país.

Vázquez definió a José como un personaje “con una complejidad estúpidamente real, estúpidamente humana […]. Me parece que el personaje de José es eso: es un ser avasallado por las circunstancias, por su entorno, por esta idea tan arraigada de la cultura occidental de prosperar a pesar de todo, ¿no?, de construirte un nombre, de construirte un reconocimiento, o eso de ‘prosperar’ sin que te importe nada más […]. José Sánchez es eso, es estúpidamente humano”.

Vázquez y Medina compartieron a este medio que ambos entraron al proyecto de “El yerno” tras hacer casting para Isabel Cortázar y Andrea Beati. CORTESÍA/Netflix

Al respecto de cómo mantener distancia con sus personajes, considerando las decisiones de violencia que estos llegan a desencadenar y sus paralelismos con la realidad —o con los retos que estos les supusieron al ser interpretados—, Medina detalló que, como actor, uno “no puede juzgar a los personajes. Tampoco deberíamos juzgar a las personas, porque hay muchas cosas detrás de cada uno que desconocemos”. Este contextualizó que todo lo que atraviesa a México es mucho más complejo de lo que aparenta. Más que marcar una brecha, Medina indicó que prefiere “acercarse a los personajes, entender por qué llegan a esos puntos”. Crear personajes multidimensionales que puedan mirarse como seres humanos: “creo que eso es una responsabilidad como actor”.

El dramaturgo coincidió con Medina al indicar que, como profesionales, “nuestro deber tendría que ser entender, comprender y habitar en su totalidad a los personajes. La distancia viene cuando llegas a casa, cuando estás en tu entorno y sabes que lo que ocurre en la ficción es parte de ella […]. Tienes que serle fiel al personaje y construirlo desde una humanidad, darle potencia humana, una emotividad y psicología que queden al servicio de la construcción de este carácter […]. La labor actoral se tiene que hacer de la mano del director, del guionista, del cinefotógrafo”, la ficción suele cimentarse en lo colectivo.

Para Adrián Vázquez y Jero Medina, “El Lobo” y José Sánchez contienen en sí el grado exacto de luz y oscuridad que esconde una persona en su ineludible relación con el mundo.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO



