Britney Spears rompe el silencio tras salir de centro de rehabilitación

La cantante estadounidense, Britney Spears, ya ha salido de rehabilitación; luego de estar aislada por casi tres semanas y se hizo presente en redes sociales, en donde habló del proceso de sanación que ha atravesado en los últimos días, mostrando gratitud no sólo por las personas que ha conocido, sino hasta por ser detenida cuando conducía bajo los efectos del alcohol.

"La Princesa del pop" sorprendió, cuando ayer, 10 de mayo, compartió la fotografía de una pequeña serpiente, que vio mientras estaba de paseo con sus hijos, Sean Preston y Jayden James, en la cual se vio reflejada pues, como escribió, esa especie es habitualmente asociada con la transformación y evolución, proceso con el que se siente identificada.

"Mira qué hermosa serpiente es esta, las serpientes simbolizan la buena salud, conciencia superior y pura suerte".

En alusión a los días que estuvo en rehabilitación, a la que ingresó luego de declararse culpable de manejar alcoholizada, Britney se dijo agradecida de las personas que ha conocido y las enseñanzas que este episodio ha traído a su vida, por lo que aseguró que su condena, a 12 meses de libertad condicional, no suponen para ella un castigo, sino una "bendición disfrazada", como detalló:

"Estoy jodidamente agradecida a mis amigos y a tantas nuevas personas hermosas que he conocido a través de mi viaje espiritual..., toda una bendición disfrazada...". De ese modo, reconoció que tiene que trabajar en su autocuidado y mostrarse mayor amor propio:

"Todavía tengo que aprender a ser amable conmigo misma y la forma en que me hablo a mí misma, es un viaje interminable y, a veces, me detengo, miro hacia arriba y digo, ´wow, Dios, creo que fuiste tú´y sonrío".

Ahora, la intérprete de "Toxic" tendrá que pagar una multa de 721 dólares, asistir a tratamiento psicológico una vez a la semana, visitar psiquiatría dos veces al mes, tomar un curso de educación sobre el alcohol y las drogas por tres meses y seguir la orden de no consumir ninguna sustancia, que no sean los medicamentos que se le receten.

¿Por qué razón habían detenido a Britney Spears?

El pasado 5 de marzo, Spears fue detenida por conducir su BMW negro de manera rápida y errática en la autopista 101, informó la Patrulla de Caminos de California. La cantante parecía estar bajo los efectos de sustancias, esta accedió a someterse a una serie de pruebas de sobriedad en el lugar, para después ser arrestada y trasladada a una cárcel del condado de Ventura.

Fue hasta el 13 de abril que Spears ingresó voluntariamente a un centro de tratamiento por abuso de sustancias. La estrella pop y exintegrante de "The Mickey Mouse Club" se convirtió en una superestrella definitoria de las décadas de 1990 y 2000 con éxitos como "Toxic", "Gimme More" y "I'm a Slave 4 U". La mayoría de los nueve álbumes de estudio de Spears han sido certificados como platino, según la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos, con dos títulos diamante: "... Baby One More Time", de 1999, y "Oops! ... I Did It Again", de 2000.

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AO

