Jueves, 02 de Julio 2026

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Conciertos en Guadalajara: Cartelera completa de julio 2026

Julio llega con una amplia oferta de conciertos que convertirán a Guadalajara en el epicentro del entretenimiento

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

Tras la euforia de los estadios, Guadalajara seguirá vibrando al ritmo de los conciertos durante todo julio. PEXELS

Tras la euforia de los estadios, Guadalajara seguirá vibrando al ritmo de los conciertos durante todo julio. PEXELS

En medio de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, en donde la ciudad de Guadalajara cumplió un papel fundamental, la escena musical tapatía consigue abrirse paso y sobresalir como una de las opciones de entretenimiento más especiales y únicas que se encargarán de elevar la emoción, la diversión y la pasión más allá de las canchas.

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Con experiencias inmersivas en las que se desarrollarán ritmos de todos los géneros, desde pop, rock, regional mexicano, electrónica y mucho más, los escenarios de la capital de Jalisco destacan por ofrecer una larga lista de alternativas que cualquiera puede seleccionar de acuerdo con sus gustos y conveniencia.

Además, una vez finalizada la justa deportiva, los auditorios y recintos más icónicos de la Perla Tapatía tendrán la tarea de mantener la euforia que se vive en las calles y trasladarla al interior de sus instalaciones para todos aquellos que piensan que la fiesta y el espectáculo nunca son suficientes.

Espacios como el Auditorio Telmex, el C3 Stage y muchos más serán los encargados de convertir este mes en uno de los más especiales para la música. Así que, si no quieres perderte ninguno de los espectáculos, a continuación te compartimos la cartelera de conciertos en Guadalajara para julio de 2026.

Cartelera de conciertos en Guadalajara - Julio 2026

Con eventos programados a lo largo de varias semanas, Guadalajara vivirá un julio repleto de música y actividades culturales, reforzando su posición como uno de los principales destinos para espectáculos en México. La combinación de la celebración mundialista con una amplia oferta de conciertos permitirá que la ciudad mantenga un ambiente de fiesta, convivencia y entretenimiento durante todo el mes.

Virlan García

  • Fecha: Sábado 4 de julio
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $400 - $3 mil 800

La Arrolladora

  • Fecha: Viernes 17 de julio
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $400 - $3 mil 400

Cuisillos

  • Fecha: Viernes 24 y sábado 25 de julio
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $400 - $3 mil 200

Ricardo Montaner

  • Fecha: Jueves 30 de julio
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $600 - $4 mil 600

Notre-Dame: Ópera Rock

  • Fecha: Sábado 25 de julio
  • Lugar: Teatro Galerías
  • Horario: 20:30 horas
  • Precio: $450 - $890

Sandro Malandro

  • Fecha: Viernes 3 de julio
  • Lugar: C3 Rooftop
  • Horario: 19:00 horas
  • Precio: $500

Almost Done

  • Fecha: Viernes 17 de julio
  • Lugar: C3 Rooftop
  • Horario: 19:00 horas
  • Precio: $250

P4R4S1T0

  • Fecha: Sábado 18 de julio
  • Lugar: C3 Rooftop
  • Horario: 20:00 horas
  • Precio: $150

Reggaetón Old School Vol. 3

  • Fecha: Sábado 4 de julio
  • Lugar: C3 Stage
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $170

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Lil Supa

  • Fecha: Sábado 25 de julio
  • Lugar: C3 Stage
  • Horario: 19:00 horas
  • Precio: $600

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