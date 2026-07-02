Conciertos en Guadalajara: Cartelera completa de julio 2026

En medio de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, en donde la ciudad de Guadalajara cumplió un papel fundamental, la escena musical tapatía consigue abrirse paso y sobresalir como una de las opciones de entretenimiento más especiales y únicas que se encargarán de elevar la emoción, la diversión y la pasión más allá de las canchas.

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Con experiencias inmersivas en las que se desarrollarán ritmos de todos los géneros, desde pop, rock, regional mexicano, electrónica y mucho más, los escenarios de la capital de Jalisco destacan por ofrecer una larga lista de alternativas que cualquiera puede seleccionar de acuerdo con sus gustos y conveniencia.

Además, una vez finalizada la justa deportiva, los auditorios y recintos más icónicos de la Perla Tapatía tendrán la tarea de mantener la euforia que se vive en las calles y trasladarla al interior de sus instalaciones para todos aquellos que piensan que la fiesta y el espectáculo nunca son suficientes.

Espacios como el Auditorio Telmex, el C3 Stage y muchos más serán los encargados de convertir este mes en uno de los más especiales para la música. Así que, si no quieres perderte ninguno de los espectáculos, a continuación te compartimos la cartelera de conciertos en Guadalajara para julio de 2026.

Cartelera de conciertos en Guadalajara - Julio 2026

Con eventos programados a lo largo de varias semanas, Guadalajara vivirá un julio repleto de música y actividades culturales, reforzando su posición como uno de los principales destinos para espectáculos en México. La combinación de la celebración mundialista con una amplia oferta de conciertos permitirá que la ciudad mantenga un ambiente de fiesta, convivencia y entretenimiento durante todo el mes.

Virlan García

Fecha: Sábado 4 de julio

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $400 - $3 mil 800

La Arrolladora

Fecha: Viernes 17 de julio

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $400 - $3 mil 400

Cuisillos

Fecha: Viernes 24 y sábado 25 de julio

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $400 - $3 mil 200

Ricardo Montaner

Fecha: Jueves 30 de julio

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $600 - $4 mil 600

Notre-Dame: Ópera Rock

Fecha: Sábado 25 de julio

Lugar: Teatro Galerías

Horario: 20:30 horas

Precio: $450 - $890

Sandro Malandro

Fecha: Viernes 3 de julio

Lugar: C3 Rooftop

Horario: 19:00 horas

Precio: $500

Almost Done

Fecha: Viernes 17 de julio

Lugar: C3 Rooftop

Horario: 19:00 horas

Precio: $250

P4R4S1T0

Fecha: Sábado 18 de julio

Lugar: C3 Rooftop

Horario: 20:00 horas

Precio: $150

Reggaetón Old School Vol. 3

Fecha: Sábado 4 de julio

Lugar: C3 Stage

Horario: 21:00 horas

Precio: $170

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Lil Supa

Fecha: Sábado 25 de julio

Lugar: C3 Stage

Horario: 19:00 horas

Precio: $600

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