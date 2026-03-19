Emiliano, el hijo mayor de Pepe Aguilar, dividió los comentarios en Instagram tras aparecer vestido con traje de charro , así como su padre y su abuelo, Antonio Aguilar, con quien compartió una foto hecha con Inteligencia Artificial.

Emiliano lanzará temas de regional mexicano próximamente, según lo prometió a sus seguidores, pues muchos de ellos se lo han pedido a pesar de que él está enfocado en el género del rap.

La relación entre Emiliano, su padre Pepe y sus hermanos no ha sido buena; están distanciados desde hace años, y públicamente Emiliano ha criticado la postura de su papá, a la par que ha externado la admiración y amor que siente por su abuelo Antonio Aguilar, con quien convivió cuando era niño.

Emiliano nació en Tijuana en 1992, es hijo de Pepe Aguilar y la cantante Carmen Treviño; el artista ha manifestado su deseo de triunfar en la música por mérito propio, sin depender del apoyo financiero o la fama de la dinastía Aguilar.

¿Por qué están criticando a Emiliano Aguilar?

Emiliano, de 33 años, es amante de los tatuajes y del rap, aunque experimentará en el género ranchero, como su abuelo Antonio Aguilar; en su cuenta de Instagram compartió una serie de fotos en las que aparece vestido con un traje de charro , lo que ha dividido los comentarios.

Mientras algunos aplauden que se atreva a probar algo nuevo y que tiene que ver con la tradición de su familia, otros tomaron como una falta de respeto al traje de charro , el cual portó su abuelo Antonio con orgullo a lo largo de su carrera.

"Lo llega a ver Don Antonio Aguilar se vuelve a morir". "La verdad el traje de charros no es para todos". "Alguien está salvando la Dinastía". "Qué bonito te ves vestido de Charro, queremos muchísimas canciones de tu abuelo". "Divino verte así. Ahora sí a darle con todo, enfócate en la buena Música y que VIVA MÉXICO", se lee.

Emiliano adelantó que lanzará "Bandido de amores", un tema de su abuelo Antonio Aguilar y Joan Sebastian, así como "Bonita finca de adobe".

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