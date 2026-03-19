Las Spice Girls: "cancelan" la reunión por su 30 aniversario

No habrá una reunión de las Spice Girls para celebrar su 30 aniversario, de acuerdo con información reciente y declaraciones de una de sus integrantes. La noticia surge luego de varios rumores que apuntaban a posibles presentaciones conmemorativas por las tres décadas del lanzamiento de su primer sencillo, “Wannabe”.

Fue Melanie Chisholm, conocida como Mel C, quien confirmó la ausencia de planes para 2026 durante una entrevista en el programa The Smallzy Show. En ese espacio, la cantante reconoció la relevancia de la fecha, pero descartó cualquier reencuentro en el corto plazo:

“Julio marcará el 30 aniversario del lanzamiento de ‘Wannabe’. Y más adelante en el año, el del álbum ‘Spice’, el primero. Así que sí, es una fecha importante. Y no, no habrá reunión”, expresó.

Aunque la celebración no se llevará a cabo, la artista mencionó que la posibilidad de reunirse en el futuro sigue abierta.

“Estamos en comunicación todo el tiempo, queremos hacer algo. ¿Quién sabe cuándo? Pero sigo siendo muy optimista y mantengo los dedos cruzados de que verán a las Spice Girls juntas en algún momento en el futuro”, afirmó.

Las versiones sobre una gira o presentaciones especiales habían cobrado fuerza en meses recientes; sin embargo, reportes del diario británico The Sun señalaron que las negociaciones entre las integrantes no avanzaron lo suficiente como para concretar el proyecto a tiempo.

El grupo, conformado por Victoria Beckham, Melanie Brown, Melanie Chisholm, Geri Halliwell y Emma Bunton, alcanzó fama internacional en la década de 1990. Su carrera despegó en 1996 con el lanzamiento de “Wannabe”, tema que marcó el inicio de su éxito comercial y posicionamiento global. Posteriormente, consolidaron su popularidad con el álbum Spice, que tuvo amplia difusión en distintos países.

INSTAGRAM/victoriabeckham

Tras varios años de actividad, la agrupación se separó oficialmente en el año 2000. Desde entonces, han protagonizado encuentros ocasionales. Uno de los más recordados tuvo lugar durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde las cinco integrantes compartieron escenario.

En 2019, cuatro de ellas (Brown, Chisholm, Bunton y Halliwell) realizaron una gira sin la participación de Victoria Beckham, quien decidió no integrarse a ese proyecto. A lo largo del tiempo, los rumores sobre una reunión completa han sido constantes.

Reunión de las Spice Girls de 2024

En abril de 2024, las cinco coincidieron en la celebración privada del cumpleaños número 50 de Victoria Beckham, donde interpretaron de manera informal la canción “Stop”. Este momento reavivó las especulaciones sobre un posible regreso a los escenarios.

Más recientemente, también se reunieron en un evento privado por el cumpleaños número 50 de Emma Bunton, celebrado en enero de este año. Aunque estos encuentros han mantenido el interés del público, hasta ahora no se ha anunciado ningún proyecto oficial.

La cancelación de los planes por el 30 aniversario se da en medio de este historial de reuniones esporádicas y de las actividades individuales que cada integrante ha desarrollado a lo largo de los años.

Con información de PEOPLE

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BB