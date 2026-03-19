Vadhir Derbez se vuelve tendencia tras abrir convocatoria para encontrar a cierta mujer

El actor y cantante Vadhir Derbez dio a conocer, mediante un video en la plataforma TikTok, una convocatoria dirigida a encontrar a una mujer pelirroja que pueda integrarse a un proyecto audiovisual relacionado con su carrera musical.

De acuerdo con lo explicado por el propio artista, se encuentra trabajando en un cortometraje que combina su música, por lo que actualmente está en la etapa de selección de elenco. En este proceso, destacó que busca perfiles muy específicos que le permitan alcanzar el resultado que tiene en mente.

Caracteristicas de la persona requerida

Entre los requisitos principales, señaló la necesidad de una actriz pelirroja con experiencia frente a cámaras y dominio del idioma inglés. Esta combinación, según comentó, ha complicado la búsqueda, motivo por el cual decidió recurrir directamente a sus seguidores en redes sociales para obtener recomendaciones.

“Necesito una pelirroja… pero no va por ahí. Estoy armando un corto con mi música, está quedando increíble, y justo busco una actriz pelirroja que hable bien inglés. Puede ser modelo, amiga de ustedes… recomiéndenmela”, expresó en su publicación.

El video generó una rápida reacción entre los usuarios y se volvió viral, lo que dio pie a diversas interpretaciones, incluyendo especulaciones sobre un posible interés sentimental detrás de la solicitud. Sin embargo, el propio Derbez aclaró que la convocatoria tiene un propósito estrictamente profesional.

Instagram/@vadhird

En ese sentido, detalló que el proceso de selección no solo considera el color de cabello, sino también que la candidata tenga una apariencia distintiva y habilidades en inglés.

“Si está muy guapa, tiene un look muy único y que hable inglés… pero si conocen, propónganmela. No solo me digan ‘yo conozco a alguien’, pásenme el Instagram, mándenme todo. Yo ya la rasqué y no encuentro a nadie. Confío en ustedes, mi gente hermosa”, agregó.

Este anuncio se da en un momento en el que Vadhir Derbez ha manifestado su intención de consolidar su propio camino dentro de la industria musical, diferenciándose del legado de su padre, Eugenio Derbez.

Aunque anteriormente ha sido relacionado con figuras como Yass Reyes, Fabiola Guajardo y Olivia Soli, el intérprete ha dejado claro que su enfoque actual está en el desarrollo de nuevos proyectos musicales y creativos, sin dejar de lado su faceta como actor. Hasta ahora, no hay información confirmada sobre su situación sentimental.

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