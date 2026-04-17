Con acción, suspenso y mucha adrenalina, HBO Max prepara dos de sus apuestas más fuertes para este fin de semana, del 16 al 19 de abril, la plataforma sumará a su catálogo dos producciones que prometen convertirse en tema de conversación.

“Nadie 2”

El primero de los estrenos imperdibles es " Nadie 2”, que llegará el 17 de abril. La secuela, dirigida por Timo Tjahjanto, retoma la historia de Hutch Mansell, interpretado por Bob Odenkirk, quien ya no intenta escapar de su pasado violento y enfrenta de lleno cada conflicto que aparece en su camino.

Sin embargo, lo que comienza como unas vacaciones familiares organizadas por Becca, personaje encarnado por Connie Nielsen, pronto se transforma en una pesadilla. La familia Mansell termina atrapada en un paraíso dominado por una organización criminal ligada a un cartel liderado por Lendina, una poderosa villana interpretada por Sharon Stone.

La película también reúne a figuras como Michael Ironside, Colin Hanks y Christopher Lloyd, mientras que el guion vuelve a estar a cargo de Derek Kolstad, creador de John Wick.

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“Red tóxica”

El segundo gran estreno del fin de semana será “Red tóxica", también disponible desde el 17 de abril. La cinta apuesta por el suspenso psicológico y sigue la historia de una moderadora de contenido cuya labor consiste en eliminar de internet imágenes perturbadoras. Todo cambia cuando descubre que uno de los videos que revisa muestra un crimen real.

A partir de ese momento, la protagonista abandona la seguridad de su pantalla y se embarca en una investigación peligrosa para encontrar al responsable. La película está protagonizada por Lili Reinhart y cuenta además con las actuaciones de Daniela Melchior y Joel Fry. La dirección corre a cargo de Uta Briesewitz.

Entre persecuciones, violencia, conspiraciones y misterios, estas dos películas se perfilan como los estrenos imperdibles de HBO Max para el fin de semana.

@mvshub_ Likes, fama… y consecuencias. ���� Red Tóxica estrena este 17 de abril en HBO Max. Daisy Moriarty se adentra en el lado más oscuro de Internet mientras su vida personal se desmorona. ¿Cuánto cuesta volverse viral? Sucríbete hoy a través de mvshub. ♬ sonido original - mvshub

Nuevos episodios de la semana en HBO Max

Euphoria

Máxima.

DFT St. Louis.

Rooster.

The Comeback.

The Pitt.

Georgie y Mandy: Su primer matrimonio.

Memorias de un asesino.

CORTESÍA/ HBO Max Latinoamérica.

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