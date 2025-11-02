Inicia noviembre y Netflix lo celebra con una poderosa selección de estrenos que combinan terror, drama histórico y animación. La plataforma de streaming abre el penúltimo mes del año con una oferta diversa que promete mantener al público cautivo.

Entre los lanzamientos más esperados se encuentran “Frankenstein”, la nueva cinta de Guillermo del Toro tras su paso por cines, y “Muerte por un rayo”, una miniserie basada en hechos reales que atrapará a los amantes del suspenso político.

Series y películas que llegan esta semana a Netflix

“Muerte por un rayo” (6 de noviembre)

Esta miniserie, inspirada en una historia verídica, retrata un episodio clave en la política estadounidense del siglo XIX. Con las actuaciones de Michael Shannon, Betty Gilpin, Matthew Macfadyen y Nick Offerman, la trama revive la relación entre el presidente James Garfield y su seguidor Charles Guiteau, cuya obsesión desató una tragedia que cambió el curso de la historia.

Dirigida con una mirada crítica sobre el poder y la locura, combina tensión, historia y drama psicológico, posicionándose como una de las producciones más sólidas del mes.

“Los tipos malos: Malos comienzos” (6 de noviembre)

Para el público infantil —y también para los adultos nostálgicos— llega esta precuela de la exitosa película animada de DreamWorks “Los tipos malos”. La serie muestra los primeros pasos de Wolf y su pandilla en el mundo del crimen, decididos a ganarse un lugar entre los más temidos. Con una mezcla de humor, caos y ternura, promete convertirse en una opción ideal para disfrutar en familia.

“Frankenstein” (7 de noviembre)

Tras un breve paso por cines, Guillermo del Toro presenta en Netflix su versión del clásico “Frankenstein”, protagonizada por Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth. Basada en la obra de Mary Shelley, esta reinterpretación lleva el sello gótico y visualmente impactante del cineasta mexicano. La historia sigue a Víctor, un médico decidido a desafiar los límites de la vida, y a la criatura que surge de su ambición: un ser condenado al aislamiento y la desesperación. La película ha sido aclamada por su estética y profundidad emocional, convirtiéndose en uno de los estrenos más esperados del año.

Otros lanzamientos de la semana

Además de estas producciones, la plataforma incorpora nuevas propuestas para distintos públicos:

“Heweliusz” (5 de noviembre), “El show de Vince Staples” (Temporada 2, 6 de noviembre), “Mango” (7 de noviembre) y “Dr. Seuss: Los Sneetches” (3 de noviembre).

MF