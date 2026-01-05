HBO Max ya tiene listos los mejores estrenos de la semana del 5 al 11 de enero para que te prepares con la continuación de tus series favoritas y nuevas películas que llegan directo de la pantalla grande.

Como es el caso de la cinta “El Payaso del Maizal” que llega el streaming el próximo 9 de enero en donde la trama comienza con Quinn y su padre, quienes se mudan al apacible pueblo de Kettle Springs en busca de un nuevo comienzo, sin embargo, lejos de hallar tranquilidad, Quinn se encuentra con una comunidad fracturada y golpeada por la crisis que dejó el incendio de la emblemática fábrica de jarabe de maíz Baypen.

En medio de los conflictos entre los habitantes y el aumento de las tensiones, una inquietante figura de sonrisa macabra surge entre los campos de maíz, decidida a “aliviar” al pueblo de sus problemas, dejando tras de sí un rastro de sangre.

Por otro lado, una de las ceremonias más importantes del entretenimiento, los Golden Globes 2026, podrán verse por HBO Max el 11 de enero en en el cual Diego Luna y Guillermo del Toro figuran entre los mexicanos nominados de esta edición. Luna aspira al galardón como Mejor Actor en una Serie de Televisión, mientras que del Toro compite en la categoría de Mejor Director gracias a su película “Frankenstein”.

Estrenos de la semana de HBO Max

7 de enero: Cómo ser un Latin Lover.

8 de enero: The Pitt (temporada 2).

9 de enero: El Payaso del Maizal.

9 de enero: Cómplices del engaño.

11 de enero: Golden Globes 2026.

Nuevos episodios

La casa del mal.

Bahar (temporada 2).

Divina comida México (temporada 4).

Mentes extraordinarias.

Georgie y Mandy- Su primer matrimonio.

El Bronx.

La promesa.



