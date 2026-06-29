México vs Ecuador: cartelera de artistas que se presentarán después del partido

La fiesta mundialista continúa y la emoción aumenta conforme avanza la competencia. Después del enfrentamiento entre México y Ecuador en el Estadio Ciudad de México, la capital del país vivirá una celebración que irá más allá del futbol. Este martes 30 de junio, la música tomará un papel protagonista con la presentación de distintos artistas que buscarán mantener el ánimo de la afición tras el resultado de la Selección Mexicana.

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En una de las etapas más decisivas del torneo para cada equipo, las autoridades de la Ciudad de México confirmaron que la celebración estará acompañada por espectáculos gratuitos como parte de las actividades de la Copa del Mundo. Para esta jornada subirán a los escenarios algunos de los grupos y artistas más emblemáticos y reconocidos del país.

Para los aficionados que disfrutarán el partido México-Ecuador desde el Zócalo, Avenida Juárez y otros puntos de la capital, ya fue revelada la cartelera completa de talentos que se encargarán de animar la noche.

¿Qué artistas se presentarán después del partido México vs Ecuador en CDMX?

El Gobierno de la CDMX señaló que, tras el partido programado para iniciar a las 19:00 horas, se llevarán a cabo varios conciertos distribuidos en tres escenarios simultáneos. Las propuestas incluyen regional mexicano, cumbia y otros géneros, con el propósito de ofrecer una oferta cultural y de entretenimiento variada.

Banda Cuisillos

El emblemático grupo originario de Sinaloa llegará a la Glorieta del Caballito, sobre Paseo de la Reforma, alrededor de las 21:00 horas. Se espera que sea una de las bandas que más asistentes reúna y que eleve aún más la pasión futbolística durante la celebración.

Grupo Cañaveral

Una vez finalizada la disputa entre selecciones, los expertos de la cumbia convertirán el estacionamiento del Palacio de los Deportes en una pista de baile con sus más grandes éxitos, para continuar con el ambiente festivo entre los aficionados que acudan a este punto de la capital.

Mi Banda El Mexicano y Triciclo Circus Band

Con un ambiente más orientado hacia las familias, la Plaza de la República recibirá a estas dos agrupaciones, que pondrán ritmo y diversión a la jornada con sus diferentes estilos musicales.

El Ángel queda fuera de la cartelera de conciertos

En esta ocasión, el Ángel de la Independencia quedará únicamente como un punto de reunión para quienes quieran festejar en esa zona, ya que las autoridades confirmaron que no se tiene prevista la realización de conciertos o actividades oficiales durante ese día. La intención es ofrecer diferentes espacios para que los aficionados puedan disfrutar del partido y de la celebración de manera cómoda.

Con esto se busca distribuir a los asistentes en varias zonas para evitar concentraciones masivas en un solo punto y permitir que más personas puedan formar parte de la experiencia mundialista en las calles de la ciudad.

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