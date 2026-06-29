Lunes, 29 de Junio 2026

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Mundial 2026: Messi y Lamine Yamal protagonizan tiernas fotos y causan furor en redes

La viralización de las imágenes que conectan a la estrella argentina con la nueva joya española ha desatado una ola de asombro y ternura en plenas fiestas mundialistas 

Por: Nadia González

Las fotos fueron tomadas en 2008 con el objetivo de recaudar fondos para UNICEF. EFE/CANVA

Las fotos fueron tomadas en 2008 con el objetivo de recaudar fondos para UNICEF. EFE/CANVA

En medio de la intensidad y la alta competencia que define a la Copa del Mundo 2026, las redes sociales han hecho una pausa para rendirse ante una coincidencia que desafía al tiempo: las fotografías que retratan a un joven Lionel Messi bañando a un Lamine Yamal que apenas era un bebé.

Una conexión que trasciende generaciones

Las imágenes, que han inundado todas las plataformas digitales, muestran a un joven Messi quien en ese entonces apenas comenzaba a despuntar como la gran estrella del FC Barcelona compartiendo un momento íntimo y cotidiano con un pequeño Lamine. La sesión, realizada originalmente para un calendario benéfico para recaudar fondos para UNICEF en 2008, se ha convertido hoy en el fenómeno viral más grande del torneo.

     

Para los aficionados, ver estas postales en el contexto actual con Messi consolidado como una leyenda absoluta del deporte y Lamine Yamal brillando como una de las máximas promesas del futbol en este mismo Mundial ha generado una reacción colectiva de asombro. Es, para muchos, la prueba gráfica de que el destino del pequeño Lamine Yamal siempre estuvo ligado a la grandeza el futbol. 

Furor y creatividad en redes sociales

El impacto de las fotografías no se ha limitado a los medios de comunicación; ha desatado una verdadera "fiebre" de creatividad entre los usuarios. Los comentarios van desde la sorpresa ante la asombrosa casualidad, hasta comparaciones que rozan lo místico o absurdo. 

 X/@FCBarcelona_es
 X/@FCBarcelona_es
  • "La bendición de la leyenda": Muchos usuarios han bromeado con que Messi le transmitió su magia futbolística a Lamine aquel día en la bañera.
  • El hilo del tiempo: Se han realizado múltiples comparativas entre la posición de ambos en aquella foto y su evolución como profesionales, destacando cómo el futbol ha unido sus caminos de una forma única. 
  • Tendencia global: Las palabras "Messi", "Lamine" y "Bebé" se mantienen como tendencia en múltiples plataformas digitales, demostrando que, más allá de la rivalidad entre selecciones, la historia humana detrás del deporte sigue siendo el motor más potente de la afición.

El relevo en la mira del Mundial

Más allá de la ternura de las imágenes, el debate ha girado inevitablemente hacia el relevo generacional. Lamine Yamal ha cautivado al mundo en esta Copa del Mundo 2026 con su descaro, regate y visión de juego, cualidades que inevitablemente recuerdan a los inicios de la carrera de Messi. 

Mientras el mundo del futbol se pregunta si veremos un enfrentamiento histórico entre ambos en las rondas de eliminación directa, estas fotos sirven como un recordatorio de la naturaleza cíclica del deporte. 

NG

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