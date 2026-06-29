Acostumbrado a hacer reír a un público adulto, Carlos Ballarta encontró en el doblaje una faceta distinta de su carrera: una que también puede disfrutar junto a sus hijos. El comediante forma parte del elenco latinoamericano de “Minions & Monstruos”, película de Universal Pictures que se estrenará el próximo 1 de julio, donde da voz a “Dort”, un robot alienígena que potencialmente podría ser el nuevo jefe de los “Minions” y que funge como uno de los protagonistas de la historia.

La nueva entrega de la popular franquicia sigue a los “Minions” durante su paso por Hollywood, donde buscan abrirse camino en la industria cinematográfica. Sin embargo, el éxito de sus aventuras termina provocando una serie de problemas cuando liberan criaturas monstruosas por distintas regiones del planeta, obligándolos a enfrentar las consecuencias de sus actos y trabajar juntos para evitar una catástrofe.

En entrevista con EL INFORMADOR, Ballarta contó que participar en una película de animación representa algo más que sumar un nuevo proyecto a su trayectoria profesional. El actor y comediante reconoce que este tipo de trabajos le permiten construir experiencias familiares que difícilmente encuentra en otros ámbitos de su carrera.

“Me gusta mucho poder trabajar en algo que pueda compartirles a mis hijos. En general, mi estilo de stand up es para adultos, entonces es medio complicado. Pero cuando se trata de doblaje, de animación o de caricaturas, sucede algo distinto”, explicó.

La experiencia incluso ha fortalecido su relación con ellos. Ballarta comentó que uno de sus hijos ha mostrado interés por el mundo del doblaje, lo que ha convertido el proyecto en un punto de encuentro para conversar sobre actuación, interpretación y técnicas de voz.

“No nada más es compartir algo gracioso, sino también es una época, un momento para crear lazos con mis hijos”, señaló.

En la película, “Dort” es un personaje complejo que obligó al comediante a explorar registros distintos a los que suele utilizar en el escenario. Bajo la dirección de Ricardo Tejero, Ballarta tuvo que encontrar el equilibrio entre distintas características aparentemente opuestas.

“El directo me pedía que imaginara a ‘Dort’ como un personaje muy fársico del cine, muy exagerado, pero también muy sentido y al mismo tiempo tiene que ser como un robot, neutro, mecánico”, recordó.

Esa combinación de matices convirtió el proceso en un reto constante. El intérprete explicó que durante las sesiones de grabación era común experimentar distintas posibilidades para cada escena hasta encontrar el tono adecuado.

“De repente se te va la onda y no sabes si darle mayor prioridad a lo mecánico o a lo fársico. Entonces el director te va guiando. Lo chido del doblaje es que te permite siempre dar varias opciones y tener varias tomas. Como actor eso te deja un buen sabor de boca porque puedes buscar diferentes emociones”.

Ballarta señaló que encontró en “Dort” una visión particular sobre la forma en que las personas observan el mundo. El personaje inicia la historia como una figura distante de las emociones humanas, pero poco a poco descubre conceptos como la amistad, el afecto y la colaboración.

“Es una forma muy interesante de poder ver el mundo porque este personaje justamente no entiende muchas cosas de lo humano. Conforme se va metiendo con los humanos va entendiendo más qué son el amor, el cariño y las ganas de trabajar en equipo”.

Esa mirada inocente fue uno de los elementos que más llamó la atención del comediante, quien considera que la ingenuidad es una herramienta fundamental para construir humor.

“Ver el mundo desde la ingenuidad es material, es oro para la comedia. La comedia trata de preguntarte cosas por más absurdas que sean. Entre más absurdas, más graciosas todavía”.

El comediante enfatizó que el universo de los “Minions” posee precisamente esa capacidad de observar la realidad desde perspectivas inesperadas. Por ello considera que la película mantiene el espíritu que ha convertido a los personajes amarillos en un fenómeno global.

“Es como llegar a una fiesta donde todo el mundo se la está pasando muy bien y ya hay aventura todo el tiempo. Es para niños y adultos. Todos la pasarán muy bien”.

La transformación que experimenta “Dort” a lo largo de la trama es precisamente uno de los aspectos que el actor espera que permanezcan en la memoria de los espectadores una vez terminada la función.

Sin revelar detalles importantes de la historia, adelantó que el personaje atraviesa un cambio radical impulsado por su convivencia con los “Minions”.

“Empieza siendo este robot dictador, con un objetivo muy claro que es dominar el planeta. Y luego algo pasa con los “Minions”, con la ternura de esos personajes y con la humanidad, que lo vuelve un personaje completamente opuesto”.

Por ello, confía en que el público termine recordando la faceta más entrañable de “Dort” por encima de su lado antagonista.

“Espero que eso se quede más: el lado amable de ‘Dort’ y no tanto el lado malvado”.

Dirigida por Pierre Coffin, creador y voz original de los “Minions”, “Minions & Monstruos” cuenta con las participaciones de Allison Janney, Christoph Waltz, Jeff Bridges y Jesse Eisenberg en su versión original. En Latinoamérica, la cinta también suma la participación de Abelito, quien debuta en el doblaje dando voz a “Goomi”, el principal antagonista de la historia y Alberto Lati que le da voz a “Elwood”. La película llegará a los cines el próximo 1 de julio.

Los personajes en esta entrega

Los inseparables “Minions” regresan con una nueva y caótica aventura que los lleva de Hollywood a un desastre de escala global. Su entusiasmo desbordado y su torpeza característica los impulsan a buscar un nuevo jefe, pero el plan se complica rápidamente cuando, en medio de su travesía, terminan desatando criaturas monstruosas que amenazan con poner al mundo entero en peligro. Lo que comienza como una misión de obediencia se transforma en una carrera contrarreloj para salvar el planeta… a su manera.

En esta misión destacan sus integrantes más icónicos: “Bob”, el minion pequeño de mirada curiosa; "Stuart", el rebelde de un solo ojo; “Kevin”, el líder del grupo, más alto y decidido; y “Dave”, el minion reconocido por su carácter amable e ingenioso, siempre dispuesto a apoyar al equipo incluso en las situaciones más absurdas.

“Monstruos”

“Phillips” (azul) es un monstruo de apariencia intimidante, cuyo diseño combina elementos aterradores con rasgos cómicos que revelan un comportamiento sorprendentemente alegre, generando un contraste que refuerza el tono irreverente de la historia; mientras que Howard (derecha) es una criatura marina ancestral de aspecto extraño y poderoso, de origen misterioso y naturaleza imponente, cuya presencia sugiere un peligro latente y lo integra dentro del mundo de antiguos monstruos que los “Minions” liberan durante su aventura.

CORTESÍA/ Universal Pictures

“Goomi”

Pequeña criatura verde que aparenta ser inofensiva pero esconde un rol clave en la historia.

Su apariencia adorable contrasta con su capacidad de manipular el rumbo de los “Minions” al prometer acceso a monstruos más grandes y peligrosos.

CORTESÍA/ Universal Pictures

“Olivia”

Guía de museo que narra la historia de los “Minions” en Hollywood. Su personalidad combina autoridad y picardía, presentando los hechos con entusiasmo, incluso cuando la historia revela lo caótico y absurdo que puede ser el mundo del cine.

“Max”

Director de cine cuyo set es invadido por los “Minions”. Pasa del pánico inicial a la fascinación cuando el estudio ve en ellos un potencial comercial, obligándolo a adaptarse a una industria que convierte el caos en espectáculo.

CORTESÍA/ Universal Pictures

“Frank” y “Elwood”

Hermanos productores que representan el poder de los estudios de Hollywood.

Ellos observan en los “Minions” una oportunidad de negocio más que un problema, imponiendo decisiones con una dinámica complementaria de autoridad, impulsividad y visión comercial.

CT