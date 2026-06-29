'Cyberpunk: Edgerunners 2': Cronología, personajes y todo lo que debes saber antes del estreno (VIDEO)

La historia de Night City volverá a cobrar vida este otoño de 2026, la ciudad futurista que ha sido escenario de cientos de narrativas impactantes ha revelado detalles de su nueva obra.

Tras el éxito internacional de Cyberpunk: Edgerunners, CD PROJEKT RED y el estudio japonés TRIGGER preparan una nueva serie ambientada en el universo creado por Mike Pondsmith, pero esta vez con un elenco completamente distinto y una historia independiente que promete explorar uno de los periodos más oscuros de la ciudad.

Aunque muchos fanáticos esperaban una continuación directa de David Martínez y Lucy, los responsables de la franquicia confirmaron desde hace varios años que la historia de David había concluido.

En su lugar, Cyberpunk: Edgerunners 2 funcionará como una nueva antología ambientada en el mismo universo, siguiendo la filosofía de que en Night City siempre habrá nuevas personas dispuestas a sacrificarlo todo para perseguir un sueño imposible.

¿Dónde se ubica Edgerunners 2 dentro de la cronología?

Hasta el momento, CD PROJEKT RED no ha revelado la fecha exacta en la que transcurren los acontecimientos de la serie. Sin embargo, diversos detalles que han sido revelados de forma oficial permiten ubicarla después de los sucesos de Cyberpunk: Edgerunners y dentro del mismo periodo histórico que Cyberpunk 2077.

La cronología del universo puede entenderse de la siguiente manera:

2023: Johnny Silverhand lidera el ataque contra la Torre Arasaka durante la Cuarta Guerra Corporativa .

lidera el ataque contra la Torre Arasaka durante la . 2045: ocurren los acontecimientos del juego de rol Cyberpunk RED, donde Night City intenta reconstruirse tras el conflicto.

ocurren los acontecimientos del juego de rol donde Night City intenta reconstruirse tras el conflicto. 2076: se desarrolla la historia de David Martínez en Cyberpunk: Edgerunners.

se desarrolla la historia de en 2077 : V protagoniza los eventos del videojuego Cyberpunk 2077.

: protagoniza los eventos del videojuego Después de 2077: la nueva serie explorará otro grupo de personajes cuyas vidas se cruzan en Night City.

Al tratarse de una historia independiente, no será necesario haber visto la primera serie para comprender esta nueva producción, aunque los espectadores encontrarán múltiples referencias a la ciudad, las megacorporaciones, las bandas y los acontecimientos que definieron la narrativa creada por CD PROJEKT RED.

Night City sigue siendo la verdadera protagonista

Una forma de interpretar esta historia en su totalidad, es más a través del escenario que de algún personaje en particular. Night City continúa siendo un lugar donde la desigualdad extrema, el poder corporativo y la tecnología conviven con la violencia cotidiana.

Los implantes cibernéticos permiten a las personas superar los límites del cuerpo humano, pero también aumentan el riesgo de sufrir ciberpsicosis, una condición provocada por el exceso de modificaciones corporales.

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Esta filosofía vuelve a estar presente en Edgerunners 2, cuya historia girará alrededor de conceptos como la obsesión, la identidad, la familia, la venganza y el legado que dejan quienes intentan sobrevivir en una sociedad donde el valor de una vida suele medirse por la cantidad de cromo instalado en el cuerpo.

Nuevos protagonistas y sus voces

La serie estará conformada por diez episodios completamente originales que contarán la historia de Weak, conocido años atrás como "King", una leyenda entre los edgerunners que ahora vive alejado de la gloria después de perder prácticamente todos sus implantes cibernéticos. Obligado a sobrevivir en un mundo que ya no reconoce, deberá encontrar un nuevo propósito mientras enfrenta el peso de su pasado.

Kentaro Tone sigue sumamente activo en la televisión japonesa y plataformas de streaming. CYBERPUNK / ESPECIAL

La voz será interpretada por el veterano Kentaro Tone, los aficionados al anime lo reconocen por haber dado voz a personajes como Akira en Bakuman, además de participar en videojuegos y producciones de animación japonesas donde suele interpretar personajes maduros y de carácter fuerte.

D

Junto a Weak aparece D, un netrunner perteneciente a la Nación Serpiente cuya vida gira alrededor de la venganza. Su investigación sobre la masacre de su clan terminará revelando secretos corporativos que nunca debieron salir a la luz.

Kōki Uchiyama Es ampliamente aclamado por su capacidad para interpretar a personajes complejos, melancólicos, fríos o intelectuales. CYBERPUNK / ESPECIAL

Koki Uchiyama dará vida a D. Es uno de los actores de voz más reconocidos de su generación y ha interpretado a personajes como Tomura Shigaraki (My Hero Academia), Kei Tsukishima (Haikyuu!!), Meruem (Hunter x Hunter), Rin Itoshi (Blue Lock) y Soul en Soul eater.

Roman Carax

Otro de los personajes será Roman Carax, un joven obsesionado con documentar historias reales en una época donde las neurodanzas han reemplazado al cine tradicional. Su deseo por capturar la verdad terminará enfrentándolo a la brutal realidad de Night City.

El interés de Terasawa por el doblaje comenzó durante su primer año de secundaria después de presentar un espectáculo de marionetas. CYBERPUNK / ESPECIAL

Momoka Terasawa, quien prestará su voz a Roman Carax, pertenece a la nueva generación de seiyuus japoneses, ha participado como Chika Komari (Too Many Losing Heroines! / Makeine) , Gakuto Yuzuki (The Yuzuki Family's Four Sons)y Vivi Hachioji (Himitsu no AiPri). Este proyecto representa uno de sus papeles de mayor exposición internacional.

Talia

Ella es el último personaje sobre el que tenemos detalles, una mujer criada dentro del mundo corporativo pero transformada por la influencia de la banda Maelstrom, Talia conocida por llevar las modificaciones corporales al extremo.

En la 15.ª edición de los prestigiosos Seiyū Awards, Akari Kitō fue galardonada con el premio a la Mejor Actriz Secundaria. CYBERPUNK / ESPECIAL

Por su parte, Akari Kito interpretará a Talia, la actriz es ampliamente conocida por dar voz a Nezuko Kamado (Demon Slayer), Tsukasa Yuzaki (TONIKAWA: Over the Moon for You), Momo Chiyoda (The Demon Girl Next Door) y Suzune Horikita (Classroom of the Elite).

Por el momento no se tiene información oficial sobre este personaje. CYBERPUNK / ESPECIAL

CD PROJEKT RED también mantiene en secreto un quinto personaje del que únicamente se ha mostrado una silueta acompañada del mensaje "Muy pronto" , alimentando las teorías de los seguidores sobre su posible identidad.

Mas información próximamente en: https://www.cyberpunk.net/es/edgerunners2

El equipo creativo detrás de la serie

Uno de los cambios más importantes respecto a la primera temporada es la cabeza creativa, esta vez el proyecto será dirigido por Kai Ikarashi, quien ya había trabajado como animador y director de varios episodios de la primera serie. Su ascenso a director principal marca el inicio de una nueva etapa para la franquicia.

El diseño de personajes estará nuevamente en manos de Ichigo Kanno, artista reconocido por sus trazos expresivos y su capacidad para combinar la estética característica de Studio TRIGGER con el estilo tecnológico de Cyberpunk.

La historia vuelve a contar con Bartosz Sztybor, escritor de CD PROJEKT RED y ganador del Premio Hugo, responsable también de varios cómics oficiales del universo Cyberpunk. Junto a él participa Masahiko Otsuka, uno de los fundadores de Studio TRIGGER y guionista con una larga trayectoria en la industria del anime.

La producción vuelve a unir a CD PROJEKT RED, creadores de Cyberpunk 2077 y la saga The Witcher, con Studio TRIGGER, responsable de títulos como Little Witch Academia, Delicious in Dungeon (Tragones y mazmorras), Promare, Gridman Universe y Kill la Kill.

Un cambio de enfoque para la franquicia

Mientras que la primera serie seguía la clásica estructura de ascenso y caída de David Martínez, Cyberpunk: Edgerunners 2 apuesta por una narrativa coral donde varias historias se entrelazan alrededor de Night City.

Según sus creadores, esta nueva producción explorará cómo una misma ciudad puede reflejar distintas perspectivas dependiendo del lugar desde donde se observe, profundizando en las consecuencias humanas del poder corporativo y la obsesión tecnológica.

Con un nuevo reparto, un equipo creativo renovado y el regreso del característico estilo visual de Studio TRIGGER, Cyberpunk: Edgerunners 2 buscará ampliar el universo de una de las franquicias de ciencia ficción más importantes de los últimos años, demostrando una vez más que, en Night City, siempre existe alguien dispuesto a apostar su vida por un sueño imposible.

TG