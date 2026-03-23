Conciertos en Guadalajara: Cartelera del 23 al 29 de marzo

Tyler, The Creator, Love of Lesbian, Los Fabulosos Cadillacs y más artistas nacionales e internacionales figuran en la cartelera de conciertos que llegarán esta semana a Guadalajara, como parte de la agenda cultural y musical que la capital de Jalisco se esfuerza por ofrecer.Entre sonidos alternativos, música regional, vibras pop y rock and roll, la Perla Tapatía se prepara para despedir el mes de marzo con una amplia variedad de shows en vivo y experiencias sonoras pensadas para elevar la energía del público.A lo largo de los años, Guadalajara se ha consolidado como uno de los epicentros culturales más importantes de México, pues sus escenarios han apostado por dar apertura a todo tipo de propuestas musicales.Desde artistas de talla internacional hasta propuestas de nicho y talento local, la Ciudad de las Rosas da espacio a distintas expresiones y gustos para que todos encuentren su momento de brillar.Así que, si buscas ser parte de alguno de los conciertos que sonarán en la ciudad, aquí te compartimos la lista completa de artistas y los recintos donde se presentarán esta semana.Banda icónica del rock latino y ska argentino que regresa con sus grandes éxitos y una energía inconfundible en el escenario.El grupo español de indie rock llega con un show lleno de letras emotivas, sonidos envolventes y una conexión especial con su público.La banda canadiense de pop punk hará vibrar a sus fans con clásicos como “Perfect” y “Welcome to My Life”.El artista peruano combina rap, freestyle y sonidos alternativos en un show íntimo y lleno de intensidad lírica.Proyecto suizo de synthpop que ofrece una experiencia musical elegante, con atmósferas electrónicas y una propuesta sonora envolvente.El líder de Él Mató a un Policía Motorizado presenta su faceta solista con un estilo indie cargado de nostalgia y energía.La banda estadounidense mezcla indie pop con un show visual dinámico y lleno de ritmo que promete una experiencia única.Agrupación de música regional mexicana que ofrecerá una noche llena de romanticismo con sus temas más populares.El rapero y productor estadounidense llega con un espectáculo innovador, visualmente impactante y con sus mayores éxitos.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *XP