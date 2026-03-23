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Conciertos en Guadalajara: Cartelera del 23 al 29 de marzo

Guadalajara se prepara para una semana llena de música con artistas que abarcan géneros como pop, rock, regional, alternativo y más 

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

Figuras como Tyler, The Creator y Los Fabulosos Cadillacs encabezan la agenda musical que llegará a Guadalajara esta semana. PEXELS

Figuras como Tyler, The Creator y Los Fabulosos Cadillacs encabezan la agenda musical que llegará a Guadalajara esta semana. PEXELS

Tyler, The Creator, Love of Lesbian, Los Fabulosos Cadillacs y más artistas nacionales e internacionales figuran en la cartelera de conciertos que llegarán esta semana a Guadalajara, como parte de la agenda cultural y musical que la capital de Jalisco se esfuerza por ofrecer.

Entre sonidos alternativos, música regional, vibras pop y rock and roll, la Perla Tapatía se prepara para despedir el mes de marzo con una amplia variedad de shows en vivo y experiencias sonoras pensadas para elevar la energía del público.

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A lo largo de los años, Guadalajara se ha consolidado como uno de los epicentros culturales más importantes de México, pues sus escenarios han apostado por dar apertura a todo tipo de propuestas musicales.

Desde artistas de talla internacional hasta propuestas de nicho y talento local, la Ciudad de las Rosas da espacio a distintas expresiones y gustos para que todos encuentren su momento de brillar.

Así que, si buscas ser parte de alguno de los conciertos que sonarán en la ciudad, aquí te compartimos la lista completa de artistas y los recintos donde se presentarán esta semana.

Cartelera de conciertos en Guadalajara del 23 al 29 de marzo

Los Fabulosos Cadillacs

  • Fecha: Miércoles 25 de marzo
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $900 - $3 mil 100

Banda icónica del rock latino y ska argentino que regresa con sus grandes éxitos y una energía inconfundible en el escenario.

Love of Lesbian

  • Fecha: Jueves 26 de marzo
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $650 - $1 mil 100

El grupo español de indie rock llega con un show lleno de letras emotivas, sonidos envolventes y una conexión especial con su público.

FACEBOOK/AUDITORIO TELMEX  
FACEBOOK/AUDITORIO TELMEX  

Simple Plan

  • Fecha: Viernes 27 de marzo
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 20:00 horas
  • Precio: $620 - $1 mil 180

La banda canadiense de pop punk hará vibrar a sus fans con clásicos como “Perfect” y “Welcome to My Life”.

Jaze

  • Fecha: Viernes 27 de marzo
  • Lugar: C3 Rooftop
  • Horario: 19:00 horas
  • Precio: $400

El artista peruano combina rap, freestyle y sonidos alternativos en un show íntimo y lleno de intensidad lírica.

Vendredi Sur Mer

  • Fecha: Viernes 27 de marzo
  • Lugar: C3 Stage
  • Horario: 19:00 horas
  • Precio: $640

Proyecto suizo de synthpop que ofrece una experiencia musical elegante, con atmósferas electrónicas y una propuesta sonora envolvente.

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Santiago Motorizado

  • Fecha: Viernes 27 de marzo
  • Lugar: C3 Stage
  • Horario: 18:30 horas
  • Precio: $550

El líder de Él Mató a un Policía Motorizado presenta su faceta solista con un estilo indie cargado de nostalgia y energía.

Saint Motel

  • Fecha: Sábado 28 de marzo
  • Lugar: C3 Stage
  • Horario: 19:00 horas
  • Precio: $750

La banda estadounidense mezcla indie pop con un show visual dinámico y lleno de ritmo que promete una experiencia única.

Pequeños Musical - Romántico Incurable El Show

  • Fecha: Sábado 28 de marzo
  • Lugar: Arena Guadalajara
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $377 - $2 mil 259

Agrupación de música regional mexicana que ofrecerá una noche llena de romanticismo con sus temas más populares.

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Tyler, The Creator

  • Fecha: Domingo 29 de marzo
  • Lugar: Arena Guadalajara
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $879 - $12 mil 920

El rapero y productor estadounidense llega con un espectáculo innovador, visualmente impactante y con sus mayores éxitos.

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