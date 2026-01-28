Harry Styles: ¿Qué hacer si te saca la fila virtual de Ticketmaster en la preventa?

Tras cuatro años de ausencia, Harry Styles ha agendado, al momento, cuatro conciertos en la Ciudad de México. El cantante británico se presentará en el Estadio GNP Seguros, junto a Jorja Smith, en las siguientes fechas:

31 de julio

1 de agosto

4 de agosto

7 de agosto

Este último par de fechas fueron anunciadas el día de hoy y desde poco después de las 11:00 horas comenzó su preventa Banamex con tarjetas de dicha institución financiera. Los cuatro conciertos son parte de la gira internacional Together, Together con la que Styles visitará además de Ciudad de México a Ámsterdam, Londres, São Paulo, Nueva York, Melbourne y Sídney.

¿Qué hacer si te saca la fila virtual de Ticketmaster en la preventa?

La Preventa Banamex se encuentra abierta en este mismo instante, pero requiere un link especial de acceso. La Venta general de ambas fechas comenzará mañana a las 11:00 horas. La boletera es Ticketmaster y los meses sin intereses solo aplican con tarjetas Banamex a partir de un monto mínimo de 3 mil pesos.

Si has intentado ingresar, pero te ha terminado por "botar" la página de Ticketmaster, puedes realizar estos pasos para intentar conseguir un boleto para alguna de las fechas disponibles:

Verifica tu conexión y reinicia la app.

Prueba con otro dispositivo . Puedes comprar a través del portal en línea o por la aplicación de teléfonos inteligentes,

. Puedes comprar a través del portal en línea o por la aplicación de teléfonos inteligentes, Limpia el caché o usa modo incógnito

Cierra sesiones extra; si no funciono el "ataque" a través de varios dispositivos, puede que el sistema te esté considerando un bot. Intenta con uno y si no lo consigues pásate al siguiente.

Como última recomendación, procura no refrescar hasta asegurarse que te ha sacado de la fila virtual, pues a veces solo está tomando tiempo en cargar el sistema y en caso de pulsar F5 se reinicia tu espera, regresándote al fondo de la lista.

