Rumi (EJAE), Mira (Audrey Nuna) y Zoey (Rei Ami), integrantes de HUNTR/X —el afamado grupo ficticio de K-POP—, se preparan para interpretar "Golden" en en la gala de los premios de la Academia Británica de Cine y Televisión (BAFTA) el próximo 22 de febrero .

Con esta presentación, "Las guerreras K-pop" actuarán en la que será su primera actuación en vivo fuera de los Estados Unidos.

Las cantantes, que ponen las voces a la "girlband" nacida en Netflix, interpretarán sobre el escenario del Royal Festival Hall de Londres su exitoso tema, parte de la banda sonora de la película, que recientemente ha ganado un Globo de Oro a mejor canción original y el Grammy a mejor canción escrita para medios visuales, además de tener dos nominaciones a los Oscar.

¿Premio de consolasión?

Lo curioso, sin embargo, es que la cinta de Maggie Kang y Chris Appelhans no opta a ninguna máscara dorada, puesto que la BAFTA consideró que no era elegible, al haberse estrenado únicamente en la plataforma Netflix y no haber pasado por salas de cine en el Reino Unido.

Lee también: Sacerdote influencer deja el ministerio entre críticas por sus vídeos fitness

A la hora de publicarse las nominaciones, muchos echaron en falta la presencia de "Las guerreras del K-Pop" en categorías como mejor película de animación o en mejor canción original por "Golden", así que la actuación podría interpretarse como una especie de premio de consolación por parte de la Academia.

La directora ejecutiva de Premios y Contenido de BAFTA, Emma Baehr, indicó en un comunicado que desde la organización están "encantados" de contar con las artistas detrás de HUNTR/X en la ceremonia de la 79 edición de los premios, y aseguró que está deseando desplegar la alfombra roja para recibir a un "trío tan icónico".

El verdadero momento "Golden"

Por su parte, EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami dijeron que actuar en los premios BAFTA es un "momento dorado" que sus yos más jóvenes nunca hubieran imaginado: "Estamos muy orgullosas de representar 'Las guerreras K-Pop' de Netflix y difundir el mensaje positivo de la película a los seguidores de todo del mundo".

Desde su estreno en junio de 2025, "Las guerreras K-Pop" se ha convertido en la película más popular de la historia de Netflix, con más de 500 millones de visualizaciones.

Por su parte, "Golden", el tema principal de la película, llegó a ser la canción más reproducida en streaming en todo el mundo el año pasado durante ocho semanas, posicionando a HUNTR/X como el primer grupo femenino de k-pop en alcanzar el número uno en las listas Billboard Hot 100 .

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF