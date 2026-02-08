La secuela de la película El día del fin del mundo llega a la pantalla grande seis años después de la primera historia, ahora bajo el título de El día del fin del mundo: Migración.

El día del fin del mundo: Migración. ESPECIAL/DIAMOND FILMS.

Después de sobrevivir al fin del mundo por la caída de un cometa, Jeff, Allison y Nathan Garrity, se ve forzada a abandonar la seguridad del búnker de Groenlandia, que los ha protegido durante cinco años, para embarcarse en una peligrosa travesía por el devastado y congelado paisaje de Europa, en busca de un nuevo hogar.

El día del fin del mundo: Migración. ESPECIAL/DIAMOND FILMS.

Este largometraje es para ti si viste la primera cinta y te encantó, al grado de que te quedaste con ganas de más.

El día del fin del mundo: Migración

(Greenland 2: Migration)

De Nic Roman Waught.

Con Gerard Butler, Morena Baccarin, Roman Griffin Davis, Trond Fausa, Amber Rose, Tommie Earl Jenkins.

Estados Unidos, 2026.

XM