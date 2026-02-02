Lunes, 02 de Febrero 2026

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “¡Ayuda!”

Si eres fan de las películas de Sam Raimi la película ¡Ayuda! Ya está en las salas de cine de la ciudad

Por: Xochitl Martínez

"¡Ayuda!" ya se encuentra en la cartelera de cine tapatía. ESPECIAL/20TH CENTURY STUDIOS.

Si eres aficionado al cine de terror, aventura y catástrofe la película ¡Ayuda! Es una buena opción para ver en la pantalla grande.

¡Ayuda!. ESPECIAL/20TH CENTURY STUDIOS.

La trama de este thriller se centra en Linda, una empleada, y Bradley, su insoportable jefe, quienes después de un accidente de avión quedan varados en una isla remota.

¡Ayuda!. ESPECIAL/20TH CENTURY STUDIOS.

Linda deberá utilizar sus habilidades de supervivencia para mantenerlos a ambos con vida, a pesar de su difícil relación, ya se convierte en la única esperanza de vida en ese ambiente hostil.

¡Ayuda!. ESPECIAL/20TH CENTURY STUDIOS.

La cinta es protagonizada por Rachel McAdams y Dylan O’Brien.

¡Ayuda!

(Send Help)

De Sam Raimi.

Con Rachel McAdams, Dylan O’Brien, Xavier Samuel, Chris Pang, Edyll Ismail.

Estados Unidos, 2026.

XM

