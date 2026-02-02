Si eres aficionado al cine de terror, aventura y catástrofe la película ¡Ayuda! Es una buena opción para ver en la pantalla grande.La trama de este thriller se centra en Linda, una empleada, y Bradley, su insoportable jefe, quienes después de un accidente de avión quedan varados en una isla remota.Linda deberá utilizar sus habilidades de supervivencia para mantenerlos a ambos con vida, a pesar de su difícil relación, ya se convierte en la única esperanza de vida en ese ambiente hostil.La cinta es protagonizada por Rachel McAdams y Dylan O’Brien.(Send Help)De Sam Raimi.Con Rachel McAdams, Dylan O’Brien, Xavier Samuel, Chris Pang, Edyll Ismail.Estados Unidos, 2026.XM