Conciertos en Guadalajara: Cartelera completa de diciembre

Desde pop y rock hasta propuestas alternativas, la oferta musical de diciembre promete sorprender al público con presentaciones de alto nivel

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

Con una cartelera diversa, Guadalajara busca cerrar el año ofreciendo shows inolvidables que atraerán a miles de fanáticos de distintos géneros. CANVA

Con el ambiente festivo encendido y una oferta cultural vibrante, diciembre aterriza en Guadalajara cargado de experiencias para todos los gustos. La ciudad se prepara para recibir a miles de fanáticos que buscan disfrutar de presentaciones inolvidables, vivir nuevas emociones y reencontrarse con la música en vivo a través de los espectáculos más destacados de la temporada.

Guadalajara se ha consolidado como un punto clave en la escena musical del país, pues sus recintos, su infraestructura y su relevancia cultural la han posicionado como una parada obligatoria para artistas de distintas partes del mundo que eligen este destino para compartir su talento.

Si estás listo para cerrar el año con buena música, energía y momentos memorables —ya sea con amigos, en familia o por tu cuenta— te presentamos la lista completa de conciertos que la capital de Jalisco ofrecerá durante este mes de diciembre.

Cartelera de conciertos en Guadalajara – Diciembre

Earth, Wind & Fire

  • Fecha: Lunes 1 de diciembre.
  • Horario: 21:00 horas.
  • Lugar: Arena Guadalajara.
  • Precio: $628 - $4 mil 685 pesos mexicanos.
Manuel Turizo

  • Fecha: Martes 2 de diciembre.
  • Horario: 21:00 horas.
  • Lugar: Arena Guadalajara.
  • Precio: $661 - $2 mil 325 pesos mexicanos.

Pierce The Veil

  • Fecha: Martes 2 de diciembre.
  • Horario: 21:00 horas.
  • Lugar: Teatro Estudio Cavaret.
  • Precios: $951 - $1 mil 208 pesos mexicanos.

Trono de México

  • Fecha: Jueves 4 de diciembre.
  • Horario: 21:00 horas.
  • Lugar: Auditorio Telmex.
  • Precio: $600 - $2 mil pesos mexicanos.

La Lom

  • Fecha: Viernes 5 de diciembre.
  • Horario: 19:00 horas.
  • Lugar: C3 Rooftop.
  • Precio: $628.65 pesos mexicanos.

Maldita Vecindad

  • Fecha: Viernes 5 de diciembre.
    Horario: 21:00 horas.
  • Lugar: Arena Guadalajara.
  • Precio: $628 - $1 mil 632 pesos mexicanos.

Cailo Séptimo

  • Fecha: Viernes 5 de diciembre.
  • Horario: 21:00 horas.
  • Lugar: Teatro Diana.
  • Precio: $732 - $1 mil 757 pesos mexicanos.

Flor Bertotti

  • Fecha: Viernes 5 de diciembre.
  • Horario: 21:00 horas.
  • Lugar: Auditorio Telmex.
  • Precio: $500 - $2 mil 500 pesos mexicanos.

Disidente

  • Fecha: Sábado 6 de diciembre.
  • Horario: 16:00 horas.
  • Lugar: Concha Acústica / Parque Agua Azul.
  • Precio: $400 - $1 mil 200 pesos mexicanos.

T.A.T.U

  • Fecha: Sábado 6 de diciembre.
  • Horario: 21:00 horas.
  • Lugar: Teatro Estudio Cavaret.
  • Precio: $2 mil - $3 mil 500 pesos mexicanos.

Matute - Disco Stereo Tour

  • Fecha: Sábado 6 de diciembre.
  • Horario: 21:00 horas.
  • Lugar: Arena Guadalajara.
  • Precio: $628 - $3 mil 389 pesos mexicanos.

Picus

  • Fecha: Domingo 7 de diciembre.
  • Horario: 17:00 horas.
  • Lugar: Auditorio Telmex.
  • Precio: $450 - $1 mil 790 pesos mexicanos.

The Rasmus

  • Fecha: Miércoles 10 de diciembre.
  • Horario: 21:00 horas.
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Precio: $520 - $1 mil 320 pesos mexicanos.

Gloria Trevi - La Fiesta

  • Fecha: Viernes 12 de diciembre.
  • Horario: 21:00 horas.
  • Lugar: Arena Guadalajara.
  • Precio: $641 - $5 mil 600 pesos mexicanos.
Simona

  • Fecha: Viernes 12 de diciembre.
  • Horario: 19:00 horas.
  • Lugar: C3 Rooftop.
  • Precio: $400 pesos mexicanos.

Kevin Roldan

  • Fecha: Sábado 13 de diciembre.
  • Horario: 21:00 horas.
  • Lugar: Sede Stage.
  • Precio: $304 - $3 mil 50 pesos mexicanos.

Tombochio

  • Fecha: Sábado 13 de diciembre.
  • Horario: 21:00 horas.
  • Lugar: Auditorio Telmex.
  • Precio: $950 - $3 mil 500 pesos mexicanos.

Matute - Disco Stereo Tour

  • Fecha: Sábado 13 de diciembre.
  • Horario: 21:00 horas.
  • Lugar: Arena Guadalajara.
  • Precio: $628 - $3 mil 389 pesos mexicanos.

Dos voces, Un Sentimiento" Arturo Vargas & Steeven Sandoval

  • Fecha: Domingo 14 de diciembre.
  • Horario: 18:00 horas.
  • Lugar: Teatro Diana.
  • Precio: $488 - $1 mil 220 pesos mexicanos.

Toto + Christopher Cross

  • Fecha: Miércoles 17 de diciembre.
  • Horario: 21:00 horas.
  • Lugar: Auditorio Telmex.
  • Precio: $950 - $3 mil 120 pesos mexicanos.

Los Babys y Los Falcons

  • Fecha: Viernes 19 de diciembre.
  • Horario: 20:00 horas.
  • Lugar: Teatro Diana.
  • Precio: $305 - $1 mil 708 pesos mexicanos.
Diciembre llega a Guadalajara con una agenda repleta de talento y diversidad musical, ofreciendo opciones para todos los gustos y consolidando una vez más a la ciudad como uno de los destinos más vibrantes para disfrutar espectáculos en vivo.

