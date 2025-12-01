Conciertos en Guadalajara: Cartelera completa de diciembre

Con el ambiente festivo encendido y una oferta cultural vibrante, diciembre aterriza en Guadalajara cargado de experiencias para todos los gustos. La ciudad se prepara para recibir a miles de fanáticos que buscan disfrutar de presentaciones inolvidables, vivir nuevas emociones y reencontrarse con la música en vivo a través de los espectáculos más destacados de la temporada.Guadalajara se ha consolidado como un punto clave en la escena musical del país, pues sus recintos, su infraestructura y su relevancia cultural la han posicionado como una parada obligatoria para artistas de distintas partes del mundo que eligen este destino para compartir su talento.Si estás listo para cerrar el año con buena música, energía y momentos memorables —ya sea con amigos, en familia o por tu cuenta— te presentamos la lista completa de conciertos que la capital de Jalisco ofrecerá durante este mes de diciembre.Earth, Wind & FireManuel TurizoPierce The VeilTrono de MéxicoLa LomMaldita VecindadCailo SéptimoFlor BertottiDisidenteT.A.T.UMatute - Disco Stereo TourPicusThe RasmusGloria Trevi - La FiestaSimonaKevin RoldanTombochioMatute - Disco Stereo TourDos voces, Un Sentimiento" Arturo Vargas & Steeven SandovalToto + Christopher CrossLos Babys y Los FalconsDiciembre llega a Guadalajara con una agenda repleta de talento y diversidad musical, ofreciendo opciones para todos los gustos y consolidando una vez más a la ciudad como uno de los destinos más vibrantes para disfrutar espectáculos en vivo.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *XP