Conciertos en Guadalajara: Cartelera completa de diciembre

Con el ambiente festivo encendido y una oferta cultural vibrante, diciembre aterriza en Guadalajara cargado de experiencias para todos los gustos. La ciudad se prepara para recibir a miles de fanáticos que buscan disfrutar de presentaciones inolvidables, vivir nuevas emociones y reencontrarse con la música en vivo a través de los espectáculos más destacados de la temporada.

Guadalajara se ha consolidado como un punto clave en la escena musical del país , pues sus recintos, su infraestructura y su relevancia cultural la han posicionado como una parada obligatoria para artistas de distintas partes del mundo que eligen este destino para compartir su talento.

Si estás listo para cerrar el año con buena música, energía y momentos memorables —ya sea con amigos, en familia o por tu cuenta— te presentamos la lista completa de conciertos que la capital de Jalisco ofrecerá durante este mes de diciembre.

Cartelera de conciertos en Guadalajara – Diciembre

Earth, Wind & Fire

Fecha: Lunes 1 de diciembre.

Horario: 21:00 horas.

Lugar: Arena Guadalajara.

Precio: $628 - $4 mil 685 pesos mexicanos.

ESPECIAL

Manuel Turizo

Fecha: Martes 2 de diciembre.

Horario: 21:00 horas.

Lugar: Arena Guadalajara.

Precio: $661 - $2 mil 325 pesos mexicanos.

Pierce The Veil

Fecha: Martes 2 de diciembre.

Horario: 21:00 horas.

Lugar: Teatro Estudio Cavaret.

Precios: $951 - $1 mil 208 pesos mexicanos.

Trono de México

Fecha: Jueves 4 de diciembre.

Horario: 21:00 horas.

Lugar: Auditorio Telmex.

Precio: $600 - $2 mil pesos mexicanos.

La Lom

Fecha: Viernes 5 de diciembre.

Horario: 19:00 horas.

Lugar: C3 Rooftop.

Precio: $628.65 pesos mexicanos.

Maldita Vecindad

Fecha: Viernes 5 de diciembre.

Horario: 21:00 horas.

Precio: $628 - $1 mil 632 pesos mexicanos.

Cailo Séptimo

Fecha: Viernes 5 de diciembre.

Horario: 21:00 horas.

Lugar: Teatro Diana.

Precio: $732 - $1 mil 757 pesos mexicanos.

Flor Bertotti

Fecha: Viernes 5 de diciembre.

Horario: 21:00 horas.

Lugar: Auditorio Telmex.

Precio: $500 - $2 mil 500 pesos mexicanos.

Disidente

Fecha: Sábado 6 de diciembre.

Horario: 16:00 horas.

Lugar: Concha Acústica / Parque Agua Azul.

Precio: $400 - $1 mil 200 pesos mexicanos.

T.A.T.U

Fecha: Sábado 6 de diciembre.

Horario: 21:00 horas.

Lugar: Teatro Estudio Cavaret.

Precio: $2 mil - $3 mil 500 pesos mexicanos.

Matute - Disco Stereo Tour

Fecha: Sábado 6 de diciembre.

Horario: 21:00 horas.

Lugar: Arena Guadalajara.

Precio: $628 - $3 mil 389 pesos mexicanos.

Picus

Fecha: Domingo 7 de diciembre.

Horario: 17:00 horas.

Lugar: Auditorio Telmex.

Precio: $450 - $1 mil 790 pesos mexicanos.

The Rasmus

Fecha: Miércoles 10 de diciembre.

Horario: 21:00 horas.

Lugar: Auditorio Telmex

Precio: $520 - $1 mil 320 pesos mexicanos.

Gloria Trevi - La Fiesta

Fecha: Viernes 12 de diciembre.

Horario: 21:00 horas.

Lugar: Arena Guadalajara.

Precio: $641 - $5 mil 600 pesos mexicanos.

ESPECIAL

Simona

Fecha: Viernes 12 de diciembre.

Horario: 19:00 horas.

Lugar: C3 Rooftop.

Precio: $400 pesos mexicanos.

Kevin Roldan

Fecha: Sábado 13 de diciembre.

Horario: 21:00 horas.

Lugar: Sede Stage.

Precio: $304 - $3 mil 50 pesos mexicanos.

Tombochio

Fecha: Sábado 13 de diciembre.

Horario: 21:00 horas.

Lugar: Auditorio Telmex.

Precio: $950 - $3 mil 500 pesos mexicanos.

Matute - Disco Stereo Tour

Fecha: Sábado 13 de diciembre.

Horario: 21:00 horas.

Lugar: Arena Guadalajara.

Precio: $628 - $3 mil 389 pesos mexicanos.

Dos voces, Un Sentimiento" Arturo Vargas & Steeven Sandoval

Fecha: Domingo 14 de diciembre.

Horario: 18:00 horas.

Lugar: Teatro Diana.

Precio: $488 - $1 mil 220 pesos mexicanos.

Toto + Christopher Cross

Fecha: Miércoles 17 de diciembre.

Horario: 21:00 horas.

Lugar: Auditorio Telmex.

Precio: $950 - $3 mil 120 pesos mexicanos.

Los Babys y Los Falcons

Fecha: Viernes 19 de diciembre.

Horario: 20:00 horas.

Lugar: Teatro Diana.

Precio: $305 - $1 mil 708 pesos mexicanos.

ESPECIAL

Diciembre llega a Guadalajara con una agenda repleta de talento y diversidad musical, ofreciendo opciones para todos los gustos y consolidando una vez más a la ciudad como uno de los destinos más vibrantes para disfrutar espectáculos en vivo.

