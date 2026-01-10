¿De qué trata la nueva película donde actúa Sydney Sweeney?

El pasado jueves 1 de enero de 2026 llegó a las salas de cine de todo México "La Empleada", una de las producciones más comentadas del inicio de año.

La película es protagonizada por la actriz y modelo estadounidense Sydney Sweeney, quien continúa consolidando su presencia en la industria cinematográfica, junto a la reconocida actriz Amanda Seyfried.

El estreno nacional despertó gran expectativa entre el público y la crítica, al tratarse de un thriller cargado de tensión psicológica y actuaciones destacadas, que desde su anuncio se perfiló como una de las apuestas más fuertes de la cartelera de invierno.

Este nuevo filme está basado en el thriller psicológico escrito por Freida McFadden, que se convirtió en un fenómeno viral entre los lectores. La trama cuenta la historia de Millie Calloway, una mujer que, tras pasar 10 años en prisión, busca reivindicarse y acepta un trabajo como empleada doméstica de una familia adinerada y de apellido rimbombante: los Winchester.

Al llegar el panorama pinta bien, un escenario ideal y aparentemente estable. Sin embargo, conforme pasan los días y Millie se adapta la dinámica familiar, la fachada de perfección se quiebra abruptamente, dando paso a un sinfín de secretos y escándalos que amenazan su cordura, llenando aquel ambiente pacífico por un aire de tensión y hostilidad.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

De acuerdo con diversas reseñas, los giros narrativos encajan de manera precisa con el ritmo de la historia, lo que mantiene al espectador completamente enganchado a lo largo del metraje. El director Paul Feig reveló en entrevistas con distintos medios que uno de sus principales objetivos fue sorprender a la audiencia sin romper la coherencia del relato, buscando una narrativa que elevara el impacto emocional de cada revelación.

Protagonizada por Sydney Sweeney ("Euphoria") como Millie Calloway y Amanda Seyfried ("Chicas Pesadas") como Nina Winchester, el filme cuenta los acontecimientos narrados en el primer libro de la trilogía. El primer libro se llama "La empleada" (2022), el segundo "El secreto de la empleada" (2023), mientras que el último se titula "La empleada te vigila" (2024).

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

