Del libro a la pantalla: las adaptaciones más esperadas que llegarán en 2026

Las adaptaciones literarias seguirán dominando la pantalla grande y las plataformas de streaming en 2026. Grandes estudios y servicios como Amazon ya confirmaron que varias historias populares entre los lectores darán el salto al cine y a la televisión este año.

Ya sea para disfrutarlas en salas de cine o desde casa, estas producciones prometen convertir novelas exitosas en estrenos imperdibles. Algunas ya se encuentran en plena filmación, mientras que otras incluso han concluido su rodaje y cuentan con fechas de estreno oficiales.

A continuación, te compartimos una lista de las adaptaciones confirmadas que llegarán en 2026, junto con los títulos que ya tienen fecha marcada en el calendario.

La hipótesis del amor

La novela de Ali Hazelwood llegará al cine en 2026 con una adaptación a cargo de Amazon MGM Studios y MRC, bajo la dirección de Claire Scanlon. La película será protagonizada por Lili Reinhart.

La historia sigue a Olive Smith, una joven que finge una relación con Adam Carlsen, un profesor de carácter complicado, para demostrarle a su mejor amiga que ha superado a su ex. Sin embargo, la cercanía entre ambos hará que el plan se vuelva más real de lo esperado.

Cumbres Borrascosas

Warner Bros ya presentó el primer avance de esta nueva versión del clásico de Emily Brontë, que llegará a los cines el 12 de febrero de 2026. La cinta fue dirigida por Emerald Fennell y cuenta con las actuaciones de Margot Robbie y Jacob Elordi.

La historia retrata una relación marcada por la pasión, el resentimiento y la venganza entre Catherine Earnshaw y Heathcliff, una de las parejas más intensas de la literatura.

Verity

El thriller de Colleen Hoover también tendrá su adaptación cinematográfica. La trama gira en torno a Lowen Ashleigh, una escritora en crisis que acepta un encargo que termina cambiando su vida por completo.

La película está dirigida por Michael Showalter y contará con un elenco encabezado por Anne Hathaway, Dakota Johnson y Josh Hartnett. Su estreno está previsto para mayo de 2026.

Gente que conocemos en vacaciones

La novela romántica de Emily Henry llegó a Netflix el 1 de enero de 2026. La historia sigue a Poppy y Alex, dos mejores amigos con personalidades opuestas que dejan de hablarse tras un desastroso viaje de verano, lo que marcará un antes y un después en su relación.

Todo lo que nunca fuimos

Warner Bros también llevará a la pantalla grande la novela de Alice Kellen en una producción dirigida por Jorge Alonso, cuyo estreno está programado para 2026.

La trama se centra en Leah, una joven que atraviesa una profunda depresión tras la muerte de sus padres. Su hermano decide dejarla al cuidado de Axel, su mejor amigo, quien intentará ayudarla a recuperar las ganas de vivir, sin imaginar que los sentimientos entre ambos complicarán la situación.

Con estas adaptaciones, 2026 se perfila como un año clave para los amantes de los libros y el cine, ya que varias historias que conquistaron a millones de lectores volverán a cobrar vida en la pantalla. Ya sea en salas de cine o en plataformas de streaming, estas producciones prometen atraer tanto a fans de las novelas como a nuevas audiencias que descubrirán estas historias por primera vez.

