Christian Nodal se viraliza por confesar ser súper fan de Kanye West

La segunda fecha de conciertos de Kanye West en la Monumental Plaza de Toros de la Ciudad de México, realizada el sábado 31 de enero, contó con la asistencia de diversas figuras del espectáculo, entre ellas Christian Nodal y Ángela Aguilar, cuya presencia no pasó desapercibida. La pareja acudió al evento que reunió a miles de seguidores del artista estadounidense en la capital, aunque mantuvo una actitud reservada durante toda la velada.

La asistencia de ambos cantantes fue confirmada a través de redes sociales. Christian Nodal compartió en su canal de difusión de Instagram un video del espectáculo y, previo al concierto, difundió una nota de voz en la que expresó su emoción por presenciar el show.

“Les cuento que hoy voy a visitar la México, justo hoy voy a ver a uno de mis artistas favoritos y estoy muy emocionado. Creativamente, creo que es un genio de las energías. Me encanta la música que hace y hoy me voy a inspirar mucho para ver qué hago en México porque sé que tiene que ser un showsazo”, comentó el intérprete, dejando ver la admiración que siente por el trabajo de Kanye West.

Por su parte, Ángela Aguilar también se sumó a la conversación digital al publicar una historia en su cuenta de Instagram. A esta interacción se añadió Aneliz Aguilar, hermana de la cantante, quien compartió una imagen que sugería que asistió al concierto junto a la pareja.

En los videos difundidos por Nodal, Ángela y Aneliz, se observa la plaza completamente llena y a Ye en el centro del recinto interpretando algunos de sus temas, acompañado por un montaje visual dominado por luces y densas nubes de humo blanco que cubrían gran parte del escenario.

A diferencia de otros asistentes conocidos que durante la primera fecha se ubicaron cerca del escenario, el cantante sonorense y la hija de Pepe Aguilar optaron por mantenerse fuera del foco principal. Un operativo de seguridad facilitó su ingreso y salida del recinto sin contacto directo con el público, lo que permitió conservar la discreción durante su estancia.

Durante el concierto, ambos artistas permanecieron únicamente como espectadores y no realizaron apariciones adicionales ni actividades en backstage. El evento de Kanye West en la Ciudad de México reunió a una amplia diversidad de asistentes, incluidos varios representantes del entretenimiento nacional, consolidándose como uno de los espectáculos más comentados de la temporada.

