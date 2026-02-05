Britney Spears ha compartido un mensaje en su perfil de Instagram en el que dice que "tiene suerte de estar viva" por el modo en que su familia le trató. Asimismo, la cantante también asegura que ahora les tiene miedo.

La intérprete, con 42 millones de seguidores en la red social, cerró su cuenta temporalmente en noviembre pasado tras una disputa con Kevin Federline, su exmarido y padre de sus dos hijos. Spears volvió a activarla poco después.

"Tengo mucha suerte de estar viva con la forma en que mi familia me trató alguna vez en mi vida y ahora les tengo miedo. Es extraño cómo Dios trabaja de maneras misteriosas. (...) Para ser totalmente honesta con ustedes, no importa lo que diga, nunca se responsabilizarán de lo que hicieron", argumenta la cantante.

Spears comienza su publicación asegurando que las personas necesitan sentirse conectadas unos con otros y no sentirse solos, pero advierte que aquellos a quienes su familia les diga que "ayudarlos es aislarlos y hacerlos sentir increíblemente excluidos, están equivocados".

"Podemos perdonar como personas, pero nunca olvides", añadió.

En 2021, Britney Spears puso fin a la tutela por la que su padre llevó las riendas de sus finanzas y vida personal durante casi 14 años. Libre de ese control, la vocalista de "Toxic" ha estado bajo los focos por muchas de sus publicaciones en redes sociales, donde sube habitualmente videos bailando y posando desinhibida.

Una de las últimas disputas que captó la atención de los medios ha sido con su exmarido Kevin, quien publicó un libro de memorias You Thought You Knew, en el que relata estar preocupado por ella y asegura que "se ha vuelto imposible fingir que todo va bien".

