Llevaré a muchos invitados al Super Bowl LX: Bad Bunny

Este jueves, Bad Bunny se presentó para sostener la conferencia previa al show del Medio Tiempo del Super Bowl en las últimas declaraciones a medios que dará el artista antes de ingresar a la historia como el primer espectáculo exclusivo en español en esta serie de eventos.

La conferencia a medios comenzó con entrevistas para los interpretes de lenguaje de señas y para los artistas que cantarán el himno nacional de Estados Unidos, Charlie Puth; la canción patriótica "America the Beautiful", Brandi Carlile; y el himno nacional africano "Lift Every Voice and Sing", Coco Jones.

Los anfitriones Zane Lowe y Ebro Darden de Apple Music luego dieron espacio para el evento estelar: Benito Antonio Martínez Ocasio ingresó a la conferencia vestido todo de gris, con un traje con rayas blancas y un abrigo en la misma tonalidad. Como distintivo del atuendo, Bad Bunny vistió un gorro con "dos orejitas" en referencia a una imagen icónica y anterior del artista.

Bad Bunny respondió la mayoría de sus preguntas en un inglés fluido que debió de apoyarse en alguna otra expresión en español como cuando no encontró la traducción exacta de "los tiempos de Dios son perfectos". En sus palabras, el puertorriqueño se declaró feliz y agradecido de liderar el espectáculo del próximo domingo y prometió dar una gran celebración como espectáculo.

Con respecto a la pregunta expresa de si llevará invitados especiales que puedan sorprender a los espectadores presentes en el Levi's Stadium o los millones que disfrutarán la transmisión del partido, Bad Bunny se mantuvo en un terreno de ambigüedad. Esto fue lo que dijo:

"Bueno, tu sabes que esto es algo que no te voy a decir, no sé por qué preguntas eso... Tengo muchos 'invitados'. Estará mi familia, mis amigos... Toda la comunidad latina alrededor del mundo que me apoyan... Y todo el país; hay mucha gente que me ama, por todo el mundo, no solo los latinos. Tú acabas de decir que soy número uno en China(…) mucha gente me apoya".

Con ello queda abierta la posibilidad de si Bad Bunny estará o no acompañado de artistas y de cuáles. El puertorriqueño ha colaborado con prácticamente cualquier artista del medio urbano y pop, con colaboraciones que van desde Gorillaz hasta Julieta Venegas, pasando por Rosalía, Arcángel, J Balwin, Bomba Stereo, Daddy Yankee, Young Miko, Eladio Carrion y muchos más.

