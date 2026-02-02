Mhoni Vidente: Cartas mágicas del tarot para cada signo en el mes de febrero

Aries

Durante febrero, la energía del Mago te impulsa a confiar plenamente en tu talento y capacidad para generar oportunidades. Es un periodo clave para avanzar en negocios y proyectos profesionales. Estás en el punto exacto para demostrar de qué estás hecho y comenzar a construir el futuro que deseas.

Tauro

La carta del Sol marca febrero como un mes de renovación personal. Es tiempo de priorizar tu bienestar, soltar vínculos o situaciones que te desgastan y limpiar tu entorno energético. Al reencontrarte contigo mismo, llegan viajes, movimientos importantes y cambios positivos que elevan tu ánimo.

Géminis

La Torre anuncia un mes de transformaciones profundas. Febrero te invita a cerrar ciclos pendientes y atreverte a reinventarte sin miedo. Es un gran momento para retomar estudios, iniciar cursos —incluso en el extranjero— y considerar nuevos rumbos laborales que te acerquen a un mayor crecimiento.

Cáncer

El Diablo señala retos importantes que, bien enfrentados, te ayudarán a crecer en todos los aspectos. Sin embargo, también advierte sobre envidias y traiciones a tu alrededor. Mantén los ojos abiertos y sé prudente con las personas en quienes confías.

Leo

El As de Oros trae consigo triunfos concretos y oportunidades económicas. Febrero favorece el desarrollo profesional, el inicio de un negocio propio y la llegada de mayores ingresos. Además, se reactivan viajes que habían quedado pendientes.

Virgo

La Estrella ilumina tu camino con oportunidades fuera de tu lugar habitual. Este mes es ideal para buscar mejores opciones laborales y fortalecer tu economía, incluso en el extranjero. Cuida temas de pagos y finanzas, procurando ponerte al día para evitar contratiempos.

Libra

El Emperador indica que febrero es perfecto para reorganizar tus objetivos y darles mayor solidez. Es un periodo de crecimiento material y estabilidad, siempre y cuando seas selectivo con tus amistades y no deposites tu confianza en personas recién llegadas a tu vida.

Escorpión

La Justicia marca el momento de poner en orden asuntos legales, laborales o patrimoniales. Todo lo que regularices ahora traerá resultados positivos. Prepara documentos importantes relacionados con migración, trabajo, propiedades o herencias que estaban en pausa.

Sagitario

El Loco te acompaña este mes, impulsándote a aclarar tus metas y emociones. Febrero te pide madurez y dirección clara, lo que se traducirá en crecimiento personal. Recuerda que este año tienes una fuerte energía de liderazgo, ideal para iniciar ese proyecto o negocio que vienes planeando.

Capricornio

La carta del Mundo anuncia cambios importantes y favorables. Puede surgir la idea de mudarte, comenzar de cero en otro país o abrirte a nuevas rutas profesionales. El tarot aconseja seguir formándote y aprender de personas de distintos lugares, ya que eso ampliará tu visión y fortaleza personal.

Acuario

Febrero, tu mes de cumpleaños, llega con la energía del Ermitaño. Aunque invita a la reflexión, también asegura que siempre encontrarás claridad para resolver cualquier situación. Este año destacas como líder, por lo que es un excelente momento para crecer profesionalmente y fortalecer tu economía.

Piscis

El Carruaje señala avances rápidos y dos golpes de suerte en el ámbito laboral. Febrero te anima a buscar nuevas oportunidades, continuar con estudios de posgrado o idiomas y apostar por tu desarrollo. Es un mes especialmente favorable para el progreso y la buena fortuna.

Con información de Mhoni Vidente

MF