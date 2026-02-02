Grammys coronan a Bad Bunny, pero los memes no perdonan

Entre protestas contra el gobierno de Estados Unidos y alguna sorpresa en la entrega de premios se llevó a cabo la edición 68 de los Grammy. La Crypto.com Arena de Los Ángeles fue el recinto que auspició un largo pulular de artistas y celebridades que festejaron lo mejor de la música durante el año pasado al menos con respecto a los criterios de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos.

El premio más esperado de la noche y el que culmina con cierre de oro la ceremonia fue entregado a Bad Bunny por DeBÍ TiRAR MáS Fotos, una obra musical que lo ha puesto como el rey del pop al menos desde la cantidad de oyentes que registra en las plataformas de streaming. El artista puertorriqueño ya no solo lidera los “charts”, sino que ahora recoge los premios más prestigiosos de la industria. La relevancia es de tal dimensión que esta es la primera ocasión que un premio de esta categoría es entregado a un álbum escrito en español.

El Conejo Malo, quien auspiciará el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl la próxima semana, aprovechó su subida al micrófono de los Grammy para ser vocal respecto a la situación de su país y del escenario que enfrentan los migrantes en Estados Unidos. Esto luego de que las cosas se han recrudecido con la aparición extenuante del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EU (ICE por sus siglas en inglés) en varias zonas del país.

Así mismo lo hicieron Billie Eilish, SZA y Trevor Noah, presentador por última vez en la ceremonia y que constantemente utilizó su característico humor sardónico para hacer alusiones al clima político de Estados Unidos con varias referencias el presidente Donald Trump.

Sin embargo, como en cada evento internacional, lo más entretenido se encontró en las redes sociales quienes plagaron de memes y señalaron las situaciones chuscas del evento solemne celebrado el día de ayer. A continuación recuperamos los mejores.

Estos fueron los mejores memes de la edición 68 de los Grammy

harry está a una persona de paquita la del barrio pic.twitter.com/SAFTwwIWnA— andrea (@94kattdo) February 2, 2026

Justin Bieber en los Grammys pic.twitter.com/itw8bFPXO6— Estudihambre (@estudihambre) February 2, 2026

oficialmente bad bunny se convierte en el primer artista en presentarse en la feria de puebla y en ganar el grammy a álbum del año pic.twitter.com/NPo9qSFhUk— carlos buburrón (@CBuburron) February 2, 2026

Si a María Corina Machado le dieran un Grammy se lo regalaría a Nicki Minaj— King Londi (@ItsLondi_) February 2, 2026

La cámara haciendo unos encuadres bien curiosos a Lady Gaga y sus músicos pic.twitter.com/Qy7lWTnHiC— el gosco (@ghostcolour) February 2, 2026

This Justin Bieber performance pic.twitter.com/95q0pmAv7t— chris (@wheresmywigggg) February 2, 2026

le diré a mis hijas que ellas eran laura león la tesorito y verónica castro pic.twitter.com/vTgeZ4auWS— carlos buburrón (@CBuburron) February 2, 2026

Otra vez ese tráiler de las Cumbres Borrascosas. pic.twitter.com/UeBz07wrSD— el gosco (@ghostcolour) February 2, 2026

