El día de ayer, domingo 14 de diciembre, la Coordinación Municipal de Gestión Integral del Riesgo, Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta informó el rescate de cinco personas masculinas en el Río Palo María, una de las atracciones turísticas naturales del municipio.

El incidente fue atendido por personal de Guardavidas y elementos de Protección Civil del municipio. En el lugar se encontraron a dos jóvenes de 16 y 20 años quienes sufrieron una caída en la cuarta cascada de Palo María por la que sufrieron una luxación de hombro y codo, respectivamente. Los elementos de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta brindaron atención prehospitalaria en el sitio y posteriormente realizaron maniobras de rescate.

Las cinco personas fueron trasladadas río abajo hasta encontrar una zona segura en la que quedaron fuera de riesgo.

La historia fue compartida en redes sociales oficiales de Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta. En la publicación se solicitó a la ciudadanía a extremar precauciones al visitar ríos y cascadas como este y a atender las indicaciones de seguridad.

¿Cómo reportar una situación a Guardavidas de Puerto Vallarta?

Los reportes se canalizan a través de la coordinación de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta, la cual atiende servicios de emergencias las 24 horas del día a través del número global 911. De igual forma, se puede comunicar a la organización a través del teléfono 32 2178 8000 o realizar consultas, dudas o aclaraciones a través del correo proteccioncivil@bomberosvallarta.gob.mx, así como a través de sus redes sociales oficiales.

