La familia de Gabriela Fleritt confirmó haber hallado los cuerpos sin vida de la actriz y comediante; de Andrea Laya, su hija; y de Mariano, uno de sus dos nietos. La familia sufrió el deceso de estos integrantes durante los sismos ocurridos la semana pasada en Venezuela, de los cuales solo logró sobrevivir Sebastián, el otro nieto de la artista.

Luego del siniestro que, hasta la fecha y, de acuerdo con cifras oficiales, ha arrebatado la vida de alrededor de mil 700 venezolanos, la familia Fleritt mostró la angustia que le embargaba el desconocer el paradero de cuatro de sus integrantes.

Se trataba de Gabriela, su hija Andrea y los dos hijos de la joven, Mariano y Sebastián, ambos menores de edad.

El mayor promotor de su búsqueda fue el sobrino de la actriz, Eduardo Fleritt que, a través de distintos post, solicitó ayuda de sus conciudadanos para que se dieran cita en Residencia Las Palmas, ubicada cerca de la parroquia Macuto, en La Guaira, el estado más afectado por los terremotos y donde residía doña Gabriela con su familia.

El drama de la búsqueda culminó en tristeza

Todavía el día de ayer, domingo 28 de junio, el joven habló de la impotencia que experimentaban él, su padre y algunos de sus tíos, ya que eran los únicos que estaban buscando entre los escombros del edificio donde vivían, mientras que el que se encontraba al lado era asistido por alrededor de 100 personas.

"Es increíble cómo en el edificio de al lado, más de 100 personas ayudando y sacando escombros, junto con ayuda de autoridades y, en el edificio Las Palmas solo estábamos ocho personas, con uñas, dientes, mandarrias y convicción", escribió.

En ese momento, los Fleritt ya habían encontrado a Sebastián, el nieto mayor de la actriz, mientras tanto, guardaban las esperanzas para rastrear al resto de la familia, quienes pensaban que tal vez se habían refugiado en otro sitio tras los efectos del siniestro.

Lamentablemente, durante la medianoche, el joven dio a conocer que ya habían encontrado los cuerpos de los tres integrantes de la familia que restaban, todos ellos, sin signos de vida.

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Confirman muerte de Flerrit y custodia del nieto

"Con profundo dolor informamos que, tras la confirmación de nuestros familiares y vecinos presentes en el lugar de los hechos, fueron hallados sin vida nuestros queridos Gabriela Fleritt, Andrea Lava y Mariano Serrano".

Además de agradecer por todas las muestras de apoyo y solidaridad que recibieron en los últimos cinco días, Eduardo expresó que, de ahora en adelante, la familia tendrá que unirse y fortalecer sus lazos para entregar toda su protección y cuidado a Sebastián Landi, el único hijo de Andrea que sobrevivió a los terremotos.

"Hoy, nuestro compromiso permanece firme con Sebastián Landi, el hermoso regalo de vida que nos dejaron Gabriela, Andrea y Mariano, lo cuidaremos, protegeremos y acompañaremos siempre con todo nuestro amor".

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OB