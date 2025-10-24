Frankie Muniz revela foto prohibida del reencuentro de Malcolm el de en Medio

Una fotografía entre los "hermanos" Wilkerson previo al epílogo en el que trabajan Frankie Muniz, Justin Berfield y Christopher Masterson de "Malcolm el de en medio".

En la foto que circula desde el día de ayer en redes sociales provocando distintas reacciones, aparecen los tres actores de Malcolm, Reese y Francis, con una sonrisa de oreja a oreja. Visten prendas que, sin duda alguna, podrían vestir los personajes de la serie, aunque no queda claro si están caracterizados o no. Detrás de ellos se alcanza a ver un set y una carpa.

La descripción escrita por el protagonista de la historia dice lo siguiente:

"Me pidieron no publicar esta foto aún, pero luego escuché esta canción. Estoy muy emocionado porque vean los nuevos episodios y extraño a mis hermanos".

Además, la confesión de Muniz sobre considerar que la foto fuera prohibida hace creer que ahí en la imagen existen elementos que revelan lo que se podrá ver en el epílogo de "Malcolm el de en medio".

La publicación ya cuenta con casi un millón de "me gusta" tras 21 horas de haberse publicado. Entre los comentarios, que también son en gran cantidad, se encuentra la respuesta de Chris Masterson, quien publicó un "los extraño, broskis".

Por otro lado, entre los mensajes de los usuarios de redes sociales hay uno que hace referencia a un conocido meme de la serie: "Ponte ahí Dewey esta sí es tu familia", escribe una persona, ante la resonada ausencia de Erik Per Sullivan, quien decidió no participar del proyecto.

Aunque en el revival de Malcolm sí existirá Dewey, reinterpretado por Caleb Ellsworth-Clark.

Se espera que esta querida serie estrene sus nuevos episodios en abril de 2026, aunque la fecha exacta de estreno no ha sido revelada aún.

