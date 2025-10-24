Kunno despierta rumores sobre un posible embarazo de Ángela Aguilar

¿Ángela Aguilar podría estar esperando un bebé? Esta es la pregunta que circula en redes sociales tras las declaraciones del influencer Kunno, quien afirmó que existe una razón importante por la cual la cantante de 22 años ha cancelado varios conciertos programados en Estados Unidos.

Aunque se pensaba que las cancelaciones se debían a la baja venta de boletos, Kunno aclara que no es así, pero reconoce que hay un motivo personal detrás de la decisión de la artista. El influencer comentó sobre el tema durante la entrega de los Premios Eliot, un reconocimiento a los líderes digitales de habla hispana.

Ángela Aguilar está casada con el también cantante Christian Nodal desde hace poco más de un año, la pareja ha dado mucho de qué hablar debido a lo sorpresivo de su romance, pues previo a que se diera a conocer, el cantante mantenía una relación con la argentina Cazzu, con quien tiene una pequeña hija llamada Inti.

Kunno desata sospechas de que Ángela Aguilar podría estar embarazada

Kunno aseguró que la cancelación de conciertos de Ángela Aguilar en Estados Unidos se debe a una sorpresa de la cual no puede hablar por el momento.

"Es una sorpresa, hay razones y ya les contaré, todavía no puedo decir nada", expresó.

Sin precisar, el influencer, amigo de la cantante y de la familia Aguilar, dijo sonriente que las razones, cuando se conozcan, alegrarán a todos.

"Razones de ella que les gustarán, que a todos nos va a alegrar", expresó.

Kunno afirmó que Ángela está viviendo un momento muy feliz como mujer casada, y que la ve y siente muy tranquila y enamorada.

"Muy tranquila, muy feliz y muy enamorada de verdad que si".

Reiteró que el hate (odio) no es bueno para nadie, y tampoco justo. "Nadie merece ningún tipo de odio en general, nadie", expresó.

Ángela Aguilar fue vista la noche de este jueves en las Fiestas de Octubre Guadalajara , cuando cantó en el concierto de su esposo Nodal junto a Julión Álvarez, ahí la pareja se mostró feliz y juguetona.

