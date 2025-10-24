Una de las películas más esperadas es Frankenstein, uno de los proyectos más anhelados de Guillermo del Toro, la cual se puede ver en las salas de cine de la Cineteca FICG, el Cine Foro y Cinery Sao Paulo, mientras llega en noviembre en la plataforma de streaming más famosa del planeta, Netflix.

Frankenstein. ESPECIAL/PIMIENTA FILMS-NETFLIX.

La ambiciosa adaptación de la novela clásica de Mary Shelley cobra vida y narra la historia del brillante y egocéntrico científico Víctor Frankenstein, que da vida a un ser monstruoso experimento.

Disfruta de una gran experiencia fílmica, que contiene un trabajo de cinefotografía, vestuario, maquillaje y sonido extraordinario.

Frankenstein

De Guillermo del Toro

Con Oscar Isaac, Mia Goth, Jacob Elordi, Christophe Waltz, Ralph Ineson, Felix Kammerer.

Estados Unidos, 2025.

XM