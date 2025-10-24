Tras más de diez años de trabajo, los hermanos Arturo y Roy Ambriz presentan Soy Frankelda, la primera película mexicana realizada completamente con la técnica de stop motion, la cual llega a las salas de cine acompañada de diversas actividades, entre ellas una exposición especial en la Cineteca Nacional.

El proyecto, que combina artesanía, creatividad e innovación, ha sido ampliamente recomendado por el cineasta Guillermo del Toro, quien celebró su estreno con un mensaje en redes sociales que rápidamente se volvió viral: “Ándenles, pues, no sean HDSPTM, vayan a verla”.

Un logro histórico para la animación mexicana

Dirigida por los hermanos Ambriz y producida por el estudio Cinema Fantasma, “Soy Frankelda” representa un parteaguas dentro del cine de animación en México. La cinta es el primer largometraje nacional realizado en stop motion, una técnica que exige precisión y paciencia, resultado de más de una década de trabajo continuo.

La trama narra las aventuras de Frankelda, una escritora fantasma del siglo XIX inspirada en Mary Shelley, creadora de Frankenstein. La protagonista viaja a un universo fantástico llamado Topus Terrentus, donde habitan criaturas del folclore mexicano. Acompañada por Herneval, el Príncipe de los Sustos, deberá vencer sus temores y descubrir el poder de su imaginación para proteger ese mundo mágico.

Durante su recorrido por festivales internacionales como Annecy (Francia) y Animation Is Film (Los Ángeles), la producción ha sido reconocida por su estilo visual único y su narrativa original. El propio Guillermo del Toro, director de Pinocho y Frankenstein, ha respaldado al equipo de Cinema Fantasma desde sus inicios, fungiendo como una figura clave en el desarrollo de su primer cortometraje.

Estreno de “Soy Frankelda” en México

El largometraje llegó oficialmente a los cines mexicanos y a la Cineteca Nacional ayer 23 de octubre de 2025, después de su exitosa presentación en el Festival Internacional de Cine de Morelia, donde fue aclamado por el público y la crítica especializada.

Exposición “Frankelda: Creación y Pesadillas”

Para acompañar el estreno, la Cineteca Nacional inauguró la muestra “Frankelda: Creación y Pesadillas”, una exposición dedicada al proceso artístico y técnico detrás de la película.

En ella, los asistentes podrán admirar marionetas originales, escenarios miniatura, piezas de arte conceptual y estructuras en gran formato, todas elaboradas por el equipo de Cinema Fantasma. Esta exposición ofrece una mirada íntima al trabajo manual que dio vida a uno de los proyectos más ambiciosos de la animación mexicana.

Entrada general: 50 pesos.

Acceso gratuito: presentando el boleto de una función de Soy Frankelda en la Cineteca Nacional

Fechas: disponible actualmente y hasta el 6 de enero de 2026

Funciones gratuitas en la Ciudad de México

Como parte de las celebraciones por el lanzamiento de la película, la Secretaría de Cultura de la CDMX organizó proyecciones sin costo para el público. No obstante, las funciones corresponderán a la miniserie “Sustos Ocultos de Frankelda”, producida por HBO Max, que sirvió de base para la creación del largometraje.

Estas son las fechas y sedes confirmadas:

Miércoles 29 de octubre: Centro Cultural José Martí, 16:30 h (Calle Dr. Mora 1, Col. Centro, Cuauhtémoc).

Jueves 30 de octubre: FARO Oriente, 16:00 h (Calzada Ignacio Zaragoza, Iztapalapa).

