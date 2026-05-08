La visita de BTS a México como parte de su gira mundial “ARIRANG” desató furor entre el fandom ARMY, pues la banda surcoreana está demostrando aprecio por la cultura mexicana en cada detalle.

En ese sentido, las redes sociales se inundaron de fotos y videos de la boy band en la Ciudad de México, desde su visita a Palacio Nacional hasta sus ensayos para los conciertos de este fin de semana en el Estadio GNP Seguros; cada aspecto ha sido analizado por sus fans con precisión.

Sin embargo, un peculiar detalle se volvió tendencia: se trata del collar plateado que usó Jungkook, pues el accesorio lleva un dije de la Virgen de Guadalupe que levantó gran revuelo por su significado.

ESPECIAL/TIKTOK

En varias páginas de fans se mencionó que Suga y Taehyung también han aparecido con medallas guadalupanas en sus redes sociales, confirmando que "Our Lady of Guadalupe", como es mundialmente conocida, es relevante dentro del streetwear coreano.

El uso de una de las figuras más emblemáticas para la religión católica representa un homenaje a la cultura, pues la virgen es conocida como "la patrona de México".

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La imagen es sinónimo de fe, identidad y unidad nacional, al que miles de fans están reaccionando positivamente al afirmar que con este gesto también será un símbolo de fraternidad entre Corea y México.

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JM