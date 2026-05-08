GTA VI: Cuándo es la fecha oficial de lanzamiento y por qué se demora tanto

Cada vez falta menos para Grand Theft Auto VI y, aunque Rockstar Games no ha dado más detalles sobre el estado del proyecto, la expectativa de los fans está por las nubes. Cada vez que un exprogramador del estudio habla sobre aspectos técnicos del próximo GTA o surge una nueva filtración, internet arde y los creadores de contenido aprovechan la tendencia para compartir su opinión sobre si esta nueva entrega supondrá una revolución en la industria.

¿Qué fecha de lanzamiento tendrá GTA VI?

El juego llegará para PlayStation 5 y Xbox el 19 de noviembre de 2026 . Se trata del último retraso desde la fecha prevista originalmente en el primer avance. La primera fecha se preveía para 2025.

¿A qué se deben los retrasos en el lanzamiento?

Tras el primer retraso, ocurrido el 2 de mayo de 2025, el CEO de Take-Two aclaró que la visión que tenían del juego necesitaba aún más tiempo para no comprometerla. También aclaró que el desarrollo del juego había comenzado en 2020.

Fue a través de un comunicado en X que Rockstar Games dio a conocer la nueva fecha de lanzamiento: 26 de mayo de 2026. La compañía aseguró que necesitaba más tiempo para cumplir con las expectativas de los fans y ofrecer el nivel de calidad que esperan y merecen.

Sin embargo, el retraso no terminó ahí. Aunque el estreno estaba previsto para el 26 de mayo de 2026, Take-Two Interactive confirmó a finales de 2025 que el lanzamiento del juego volvería a posponerse, esta vez hasta el 19 de noviembre del mismo año.

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De acuerdo al Financial Times, Rockstar ingresará 3.200 millones de dólares en el primer año de vida de GTA VI, el doble que en 2013. Dan Houser expresó su rechazo a lanzar el videojuego mientras Donald Trump estuviera en el poder. ¿El motivo? En sus palabras: “La piel excesivamente fina de los republicanos con cualquier tipo de sátira”.

Además de la precipitación constante de acontecimientos que han existido durante su mandato y que podrían dejar anticuadas las irreverencias de Rockstar.

Sinopsis del juego

“Jason y Lucia siempre han sabido que las cartas estaban en su contra, pero cuando un golpe que parecía fácil sale mal, se ven atrapados en el lado más oscuro del lugar más soleado de América, en medio de una conspiración criminal que se extiende por todo el estado de Leonida, y obligados a depender más que nunca el uno del otro para salir con vida.”

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