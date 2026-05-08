¿Qué son los 'freebies' y por qué se dan en los conciertos?

Es común que en los conciertos de K-pop se siga una interesante tradición que fascina a miles: dar los famosos "freebies". Durante estos esperados eventos, los seguidores de las agrupaciones coreanas transforman las largas filas en verdaderos centros de intercambio cultural, amistad y creatividad.

¿Qué son exactamente los 'freebies' y cuál es su origen?

Los "freebies" son pequeños obsequios no oficiales, elaborados a mano, que los fans preparan con meses de anticipación para regalar o intercambiar. Esta noble práctica busca crear lazos sólidos dentro de la comunidad de fans, demostrando que la experiencia de un concierto va mucho más allá del escenario.

Captura de pantalla TikTok/@jhimmar_21

El origen de esta dinámica se remonta directamente a Corea del Sur, donde la arraigada cultura del fandom asiático popularizó la entrega de recuerdos en eventos musicales. Lo que comenzó como un gesto local en Seúl, hoy es un fenómeno global masivo que domina los estadios mexicanos y latinoamericanos.

¿Qué tipo de regalos se intercambian y cómo prepararlos?

La creatividad no tiene límites cuando se trata de diseñar estos presentes para los conciertos masivos. Entre los ejemplos más comunes que circulan destacan las photocards (tarjetas fotográficas) no oficiales, pulseras de cuentas con nombres de canciones, pegatinas personalizadas, llaveros de acrílico y pequeños dulces temáticos empacados con dedicación. Hay quienes se ponen más creativas y dan cosas como calendarios, bolsitos, calcetas, pantuflas, e incluso billetes todo personalizado.

Estos obsequios suelen darse horas antes del show en las inmediaciones del recinto, acercándose amablemente a otros grupos para ofrecer el intercambio.

Si deseas unirte a esta dinámica en tu próximo evento, aquí tienes una lista de tips':

Planifica con tiempo comprando materiales al por mayor. Sé creativo usando frases icónicas del artista. Respeta el entorno evitando dejar basura en el recinto. Interactúa siempre con una sonrisa sincera y se amable.

Preparar estos detalles requiere una logística impresionante por parte de los seguidores más apasionados. Muchos organizan dinámicas previas en redes sociales como Instagram, Facebook, TikTok o X, anunciando su ubicación exacta mediante mapas o fotos para que otros asistentes puedan encontrarlos fácilmente y recibir su regalo conmemorativo sin ningún contratiempo.

Una tradición que trasciende el K-pop y conquista otros géneros

Aunque los freebies nacieron y se consolidaron en el nicho del K-pop, recientemente han comenzado a expandirse con fuerza hacia otros géneros musicales . Artistas pop occidentales y bandas de rock están viendo cómo sus propios seguidores adoptan esta hermosa costumbre de regalar pulseras de la amistad durante sus giras.

Este salto cultural demuestra que la necesidad humana de conectar con otros apasionados por la música es verdaderamente universal. La inmensa influencia de la ola coreana, conocida como Hallyu, ha enseñado a las audiencias globales que asistir a un concierto es una oportunidad para construir una comunidad solidaria y afectuosa.

Es notable que esta práctica fomenta un ambiente mucho más seguro y amigable en eventos masivos. Por lo tanto, los freebies llegaron para quedarse, transformando para siempre la forma en que vivimos, compartimos y recordamos la música en vivo junto a miles de personas.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

KR