Conciertos de BTS en México: ¿cómo llegar al Estadio GNP Seguros?

Los ARMY's, es decir, los fanáticos de la boyband surcoreana, BTS, están más que listos para los tres conciertos que la agrupación dará en la Ciudad de México, de los cuales uno ya se celebró el día de ayer, jueves 7 de mayo, en el Estadio GNP Seguros.

La "fiebre morada" que ha provocado la llegada de RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook a tierras mexicanas, ha provocado que los fans hagan fila afuera del recinto con muchas horas de anticipación para asegurar su pronta entrada al estadio. Por ello, Ocesa indicó que esto no es necesario, pues todos los asientos para el BTS Arirang Tour están numerados, por lo que sus lugares están asegurados.

Aún así, muchos se preguntan cuáles son las mejores rutas para llegar al Estadio GNP, y cuál es la hora para ingresar. A continuación te lo revelamos.

¿A qué hora se puede ingresar al recinto?

Como ya se mencionó, los conciertos se llevarán a cabo el jueves 7, sábado 9 y domingo 10 de mayo , y comienzan en punto de las 8:00 p.m.

No obstante, la hora de ingreso puede variar según el tipo de boleto; en caso de tener boleto en las zonas VIP, será necesario llegar varias horas antes de que empiece el espectáculo, y tienen varias facilidades como el ingreso temprano al recinto:

Check-in VIP: de 10:00 a.m. a 3:45 p.m.

de 10:00 a.m. a 3:45 p.m. Compra VIP de mercancía: a partir de las 10:00 a.m.

a partir de las 10:00 a.m. Puertas VIP (ingreso): a partir de las 3:00 p.m.

a partir de las 3:00 p.m. Soundcheck: 4:00 p.m.

Al finalizar el soundcheck, en el que los integrantes del grupo hacen un último ensayo, los ARMY's con boleto convencional podrán entrar al recinto, con la seguridad de que su asiento está numerado.

Las puertas generales se abren a partir de las 4:30 p.m.

¿Cómo llegar al Estadio GNP Seguros?

La vía más fácil y rápida para llegar al estadio es por medio del transporte público.

Afortunadamente, la Línea 9 del Metro (Línea café), tiene varias estaciones que llegan a pocos pasos de las puertas para ingresar al recinto. Estas son:

Estación Velódromo: es la más cercana al puente entre el Palacio de los Deportes y el Estadio GNP Seguros, que además quedan en el acceso D y la zona general.

es la más cercana al puente entre el Palacio de los Deportes y el Estadio GNP Seguros, que además quedan en el acceso D y la zona general. Estación Ciudad Deportiva: es ideal para llegar a los accesos A y B, y el check-in de la zona VIP.

es ideal para llegar a los accesos A y B, y el check-in de la zona VIP. Estación Puebla

Por su parte, la Línea 2 (morada) del Metrobús, tiene las estaciones Iztacalco y Goma a pocas cuadras del estadio.

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