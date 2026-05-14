Forza Horizon 6 llega con Japón como escenario y más de 500 autos: precio, fecha y ediciones

La espera está por terminar para los aficionados de los autos, la sexta entrega de Forza Horizon está a punto de aterrizar con una propuesta ambiciosa que mezcla velocidad, cultura y paisajes inspirados en Japón, prometiendo una de las experiencias más completas de la franquicia.

Desarrollado por Playground Games en colaboración con Microsoft, el nuevo título llevará a los jugadores a recorrer escenarios que combinan lo tradicional y lo moderno, yendo desde calles urbanas iluminadas hasta montañas nevadas y campos floreados.

El corazón del juego será el Festival Horizon, donde los usuarios podrán demostrar sus habilidades al volante y construir su reputación dentro del automovilismo virtual.

Más de 550 autos y varias ediciones: esto cuesta jugar Forza Horizon 6

Uno de los mayores atractivos del juego será su catálogo de más de 550 automóviles reales, ofreciendo una amplia variedad para todo tipo de jugadores, desde aficionados casuales hasta expertos en simulación de carreras.

En cuanto a precios, la edición estándar tendrá un costo de mil 399 pesos, mientras que la versión deluxe ascenderá a mil 999 pesos , incluyendo contenido adicional como un pase de autos con 30 modelos exclusivos.

Por su parte, la edición premium alcanzará los 2 mil 399 pesos e incluirá beneficios como acceso anticipado de cuatro días, paquetes adicionales de vehículos y una suscripción VIP dentro del juego.

Sin embargo, hay una alternativa para quienes buscan ahorrar, la edición estándar estará disponible sin costo adicional para usuarios suscritos a Xbox Game Pass, específicamente en los planes Ultimate y PC.

Fechas de lanzamiento y acceso anticipado en México

En México , los jugadores que adquirieron la edición premium podrán acceder al juego desde el 14 de mayo a las 11:01 horas, mientras que el lanzamiento general para las versiones estándar y deluxe será el 19 de mayo, en el mismo horario.

El título estará disponible en consolas Xbox Series X/S, PC y dispositivos handheld vinculados a los servicios de Xbox. Además, se espera que llegue a PlayStation 5 hacia finales de 2026, ampliando su alcance a nuevos usuarios.

Filtración y sanciones: Microsoft responde a la piratería

El lanzamiento del juego no ha estado exento de polémica. Días antes de su estreno, la publicación anticipada de archivos de precarga en plataformas como Steam derivó en una filtración masiva que permitió su distribución en sitios piratas.

Ante esto, Microsoft advirtió que aplicará medidas estrictas contra quienes accedan a versiones no oficiales, incluyendo expulsiones permanentes de la franquicia, bloqueos de cuentas y restricciones a nivel de hardware.

Recompensas, lealtad y colaboraciones especiales

Como incentivo adicional, Forza Horizon 6 ofrecerá recompensas de lealtad para jugadores veteranos, quienes podrán desbloquear vehículos icónicos vinculados a entregas anteriores de la saga . Además de cinco de estos autos provienen directamente de juegos anteriores de Horizon, uno más llega desde Forza Motorsport, ampliando el valor nostálgico para los fans.

En el marco del evento Ani-May, los usuarios de Crunchyroll también podrán acceder a un vehículo exclusivo mediante un cupón especial, reforzando el vínculo del juego con la cultura japonesa.

Con información de SUN.

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