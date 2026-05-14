Dylan Sprouse, de 'Zack y Cody', y Barbara Palvin serán papás

La modelo Barbara Palvin acaparó miradas al anunciar su embarazo con una serie de fotografías junto a su esposo, Dylan Sprouse, conocido por su papel en la serie de Zack y Cody: Gemelos en acción. La pareja compartió la noticia en redes sociales, donde la modelo dejó ver por primera vez su baby bump.

Ataviada con un vestido azul celeste de corte princesa, Palvin posó sonriente mientras presume su embarazo, acompañada por el actor, quien aparece a su lado con un elegante esmoquin negro. Las imágenes no tardaron en viralizarse, captando la atención de fans y medios internacionales.

La aparición de ambos coincidió con su paso por el Festival de Cannes, donde la modelo lució el mismo atuendo y desfiló junto a Sprouse, mostrando complicidad y gestos de cariño que confirmaron la nueva etapa que atraviesan como pareja.

Un ultrasonido curioso

Entre las postales más comentadas destacan aquellas en las que Palvin acaricia su vientre mientras el actor sonríe a su lado, así como la clásica imagen en la que Sprouse coloca sus manos sobre el baby bump, sellando el momento con un gesto íntimo que rápidamente conquistó a sus seguidores.

En la cuenta de Instagram de Dylan aparece la tierna fotografía tomada en Cannes en la que, además se adjuntó el ultrasonido del bebé, quien curiosamente parece hacer una señal de "rock".

La modelo apareció con el mismo atuendo durante el Festival de Cannes. INSTAGRAM/@realbarbarapalvin

Además, ambos replicaron el mismo gesto con las manos y hasta los emojis utilizados en la publicación hicieron referencia a ello. Hasta ahora, ninguno ha compartido más detalles sobre el bebé ni extensos mensajes sobre esta nueva etapa.

La noticia fue celebrada por fanáticos y distintas celebridades, entre ellas Debby Ryan, exestrella de Disney Channel, y Vanessa Hudgens, reconocida por "High School Musical", quien comentó: "Sigan rockeando, pequeña familia".

La pareja más sana de Hollywood

La historia de amor entre Dylan Sprouse y Barbara Palvin se ha convertido en una de las más queridas de Hollywood, debido a la estabilidad que han mostrado a lo largo de los años y a que han mantenido su relación lejos de los escándalos.

La pareja se conoció en 2017, aunque comenzaron a hablar varios meses después. La conexión entre ambos avanzó rápidamente y terminó consolidándose tras un viaje que Barbara realizó a China para visitar al actor. Con el tiempo se mudaron juntos a Brooklyn, y el compromiso llegó en 2022 y, un año después, celebraron su boda en Hungría, país natal de la modelo. Ahora, los enamorados comienzan una nueva etapa.

TG