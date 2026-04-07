Fonseca promete una exhibición de música tropical en Ciudad de México

El cantautor colombiano Fonseca adelantó que su presentación de esta semana en el Auditorio Nacional marcará el cierre de su más reciente gira con un espectáculo centrado en los ritmos tropicales que han influido en su trayectoria musical.

Durante una conferencia de prensa en Ciudad de México, el artista explicó que el concepto de su tour Tropicalia busca reflejar su visión personal del universo sonoro latinoamericano, integrando géneros que han sido parte fundamental de su formación artística, como el bolero y la salsa.

¿Qué caracteriza a la música tropical?

Fonseca señaló que uno de los objetivos principales del espectáculo fue enriquecer la propuesta musical mediante una instrumentación más amplia. Para ello, decidió ampliar el tamaño de su banda, incorporando sección de metales y coristas con la intención de lograr una estética sonora más cercana a la de una orquesta, capaz de transmitir la esencia festiva y sofisticada de la música tropical.

El concierto promete una puesta en escena donde los arreglos musicales y la energía rítmica serán los protagonistas, en una propuesta que busca conectar con el público a través de sonidos característicos de la tradición latina.

¿Cuándo se presenta Fonseca en el Auditorio Nacional?

Su concierto será este miércoles en el Auditorio Nacional, uno de los escenarios más emblemáticos de Ciudad de México, y en el que ha logrado vender todas las entradas disponibles, según destacó.

La idea de su show comienza con un "amanecer tropical", un concepto que ha podido llevar a muchos países en estos años de gira, algo que le hace sentir "muy emocionado" gracias al álbum "más importante" de su carrera.

"Después de dos años vamos a cerrar nuestro tour 'Tropicalia' acá en México. Así que lo de mañana realmente es para mí muy importante", señaló antes de recordar el cariño del país norteamericano y por "abrirle las puertas".

La “intuición” musical de Fonseca

Mirando con perspectiva toda su trayectoria, Fonseca subrayó que ha ido "construyendo mi sonido cada vez más", en un proceso en el que ha podido "experimentar y tomar riesgos" en la creación musical.

"Como compositor, con los años cada vez he ido afilando y cubriendo más esa intuición que me dice por dónde ir. Y a eso me refiero, a que yo creo que uno como compositor tiene que ser egoísta en el buen sentido de la palabra, en cuanto a que una canción recién escrita cuando la canto tiene que moverme realmente el piso para de ahí decidir compartir", agregó el cantante, nacido hace 45 años en Bogotá.

Sobre su personalidad en el escenario con este álbum, declaró que es una "mezcla criminal" que llevaría mezcal, aguardiente, limón, "un poquito" de miel y hierbabuena. "Cuando esa música se hace con honestidad, con corazón y siguiendo como esa intuición, eso toca corazones y dura por siempre en los que hayan conectado con las canciones", sentenció.

TG