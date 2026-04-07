El triángulo amoroso de la NASA que inspiró una película

La astronauta de la NASA, Lisa Marie Nowak realizó un largo viaje a comienzos de febrero de 2007. Pero esta vez, no la esperaba el transbordador Discovery lista para visitar el espacio, esta vez la esperaban horas en una larga y árida carretera.

Un viaje de 1,500 kilómetros impulsado por los celos

Conduciendo su vehículo BMW, Lisa Marie recorrería 1,500 kilómetros en los Estados Unidos, partiendo desde la ciudad de Houston, Texas hasta el estado de Florida. ¿Cuál era su objetivo? Recorrer este camino para encararse con una mujer para arruinarle la vida.

Su víctima, Collen Shipman, era en ese momento la ingeniería militar de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, a quien pretendía abordar en el aeropuerto internacional de Orlando. Lisa Marie Nowak no superaba que aquella mujer hubiera comenzado una relación con su ex amante, William Oefelein, también astronauta de la NASA.

Si bien este triángulo amoroso no terminó en un crimen, definitivamente expuso a la NASA y la manera en que evaluaba psicológicamente a su personal, ya que expuso a los dos astronautas en noticias internacionales por algo que no fue relacionado a los viajes espaciales que se realizaban.

Lisa Marie Nowak, según fue revelado posteriormente, estaba tan apurada en alcanzar a su objetivo que recorrió todo el camino con un pañal ya que no consideraba correcto perder el tiempo en sus necesidades básicas. La mujer, a quién la prensa calificaría como “la amante celosa” decidió emprender el viaje por carretera, llevando un pañal, como lo haría un astronauta por el espacio.

El triángulo amoroso que involucró a astronautas de la NASA

Fue el 9 de diciembre de 2006 cuando el Discovery despegó, y el piloto de la nave era William Oefelein. Junto a familiares del piloto, en el lugar de despegue se encontraba su novia Collen Shipman. Shipman que apenas llevaba siendo su novia desde un mes antes, no imaginaba el terrible suceso que se avecinaba.

Sin embargo, Oefelien y Nowak se conocían desde 2004. Y habían mantenido una relación amorosa hasta el momento en que él conoció a Shipman. A partir de ahí tuvieron que ocultar su relación ya que si bien él estaba divorciado, ella estaba casada.

Una vez planteado el escenario y un ultimatum por parte de Shipman, Oefelein terminó con Nowak poco después de conocer a Collen Shipman. Pero, según cuentan a diversos medios, Lisa Marie no habría aceptado de muy buen agrado esta decisión. Ya que ella meses antes del despegue de la tripulación, habría apurado el proceso de divorcio con su marido para estar por fin con Oefelein. Y esta noticia fue recibida por ella como un balde de agua fría. Y no lo quiso tolerar.

Un ataque planeado: Peluca, armas y una espera en el aeropuerto

Fue entonces cuando Nowak planeó su ataque. Tan violento como inesperado. Nowak, antes de partir, había decidido imprimir unos correos electrónicos escritos por Shipman y Oefelein, correspondencias de amor y demás mensajes algo subidos de tono . Con estos correos, que había descubierto recientemente, decidió tomar la carretera y manejar 1,500 kilómetros desde Houston, Texas hasta Florida, usando un pañal para no demorarse en “paradas técnicas”.

Shipman aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Orlando a la 1 de la mañana de lunes 5 de febrero. Nowak había llegado dos horas antes. Para que nadie la descubriera la apodada “astronauta celosa” usó una peluca negra y un abrigo negro que le cubría todo el cuerpo. Llevaba con ella una serie de armas numerosas: martillos, pistola de aire comprimido, cuchillas, guantes de látex y tubos de plástico.

De astronauta a detenida: El escándalo que sacudió a la NASA

Cuando Shipman, la ingeniería de la Fuerza Aérea emprendió el camino hacia el estacionamiento, Nowak, la astronauta de la NASA comenzó a perseguirla sigilosamente. Sin embargo, Shipman sospechó que alguien la perseguía, escucho el “roce de unos pantalones” según declaró después. Volteó y notó que la mujer no tenía un rostro muy amigable. Apuró el paso. Nowak la alcanzó. Fingió estar desesperado porque su novio había quedado en recogerla en el aeropuerto y le pidió a Shipman si podía llevarla con ella.

Shipman se negó, asustada. En ese momento, Nowak roció a Shipman con gas pimienta en su rostro y se abalanzó contra ella. Pero Shipman logró salir del estacionamiento aunque con la vista nublada. Por fortuna la mujer pudo llamar a la policía, que detuvo inmediatamente a Nowak quien se convertiría en la primera astronauta en ir a prisión.