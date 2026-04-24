Final explicado de Ápex, la película de Netflix que está en tendencia

En los últimos días Netflix nuevamente ha dado de qué hablar tras lanzar un thriller tan emocionante y adictivo que no tuvo que pasar mucho tiempo desde su estreno para que se posicionara como uno de los contenidos más populares. Ápex, protagonizada por Charlize Theron y Taron Egerton, es el nuevo filme ambientado en un ambiente bello y natural, pero que tan solo en segundos se convierte en un escenario hostil que te tendrá al borde del asiento.

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La película que llegó a la plataforma este 24 de abril se esfuerza por mantener una sensación de tensión e incertidumbre, lo que la hace perfecta para los que buscan algo que no los haga despegar los ojos de la pantalla.

Haciendo alusión directa a la trama de víctima y depredador, su distintivo está en la ejecución, y por supuesto el final, un final que ya se debate en redes y que muchos aplaudieron.

La historia de supervivencia y suspenso que convierte a Ápex en uno de los thrillers más vistos de Netflix

La historia comienza con Sasha, una mujer que se encuentra en uno de los peores momentos de su vida, tras la pérdida de un ser cercano muy importante. Su duelo y ganas de reinvención son lo que la llevan a querer alejarse de todo y dejar atrás todo lo que le recuerda el pasado.

Por eso decide emprender una aventura en medio de la naturaleza, sin un guía, sin ayuda, ella sola buscará encontrar la paz y tranquilidad en lo que parecía un paraíso rodeado de árboles y cascadas.

Sin embargo, este intento de tranquilidad e introspección se ve arruinado cuando se topa con un hombre llamado Ben, quien al principio se muestra amable e inofensivo, algo que muy pronto descubre que es una fachada, pues realmente es un asesino despiadado que utiliza el terreno como su zona de caza.

A partir de este momento ambos mantendrán un baile a muerte en el que solo uno saldrá con vida y en donde cada decisión, cada movimiento e incluso cada respiración puede ser el detonante final que acabe con la vida del otro.

Charlize Theron y Taron Egerton protagonizan el intenso juego de víctima y depredador

La actuación de Charlize Theron es impecable pues muestra de manera muy gráfica el proceso de ser una persona vulnerable a la realización de que solo tú mismo podrás salir de los problemas en los que estás.

Taron Egerton por su parte nos muestra un villano frío, calculador y fuera de lo normal, ya que en muchas escenas se muestra imparable y con un profundo deseo de sangre que no se detendrá hasta conseguirlo.

Ambos decididos a conseguir sus objetivos, uno de muerte y otra de supervivencia, es lo que guiará la narración hasta un final ensordecedor que no muchos logran captar de primera instancia.

Final explicado de Ápex: la lucha de Sasha

En el final podemos ver un intercambio de roles en el que ahora Sasha ha logrado adaptarse a su entorno y conectar con sus habilidades para lograr detener la amenaza que representa Ben.

En una de las escenas finales podemos ver una lucha que más allá de ser física es emocional, pues además de vencer a su depredador, Sasha logra dejar atrás esa persona vulnerable y rota que habitaba dentro de ella y la detenía.

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Como cierre, la trama nos deja claro que más que sobrevivir a un episodio de violencia, Sasha sobrevive a sí misma y a su dolor interno, pues aunque la experiencia no la dejó intacta, sí le dio el empujón necesario para dejar ir e iniciar nuevamente, en donde la acción de sobrevivir no solo implica seguir viviendo, sino hacerlo aún incluso después del trauma.

Con una duración de 90 minutos, Ápex está disponible en el catálogo de Netflix a partir de este abril.

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