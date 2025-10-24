Luego del exitoso concierto de la “Princesa del pop latino” en las Fiestas de Octubre el pasado domingo, el tapatío, César Echeverría, se viralizó en redes sociales, pues fue a él a quien Belinda le pidió una foto emocionada por guapo.

“Con el guapo, con el guapo, acércame al guapo, quiero una foto con el guapo”, dijo Belinda emocionada durante su presentación en el Foro Principal.

Fue cuando interpretaba la canción “boss (Remix)” cuando Belinda se subió a los hombros de una de las personas de seguridad, para estar más cerca de sus fans, en dónde uno de ellos le regaló un muñeco Chucky, pero fue César quien se robó la atención del momento, por la emoción de la cantante con tomarse una foto con él: “ belik prometo ser un buen migajero” escribió el tapatío en su instagram donde compartió la foto.

Aunque se sabe poco del joven, lo que sí se conoce es que César Echeverría es un modelo de Guadalajara que cuenta con más de 25 mil seguidores en Instagram.

Belinda expone su espíritu “Indómita” en las Fiestas de Octubre

Con unas alas gigantes de ángel de color negro, que reflejaban el espiritu indómita y el género musical de la llamada “Princesa del pop latino”, fue como Belinda abrió su concierto en el Foro Principal de las Fiestas de Octubre el pasado domingo.

Entre gritos de emoción y un ambiente lleno de niebla, Belinda vistió un conjunto negro y unos elegantes stilettos, mientras cantaba sus grandes éxitos como “Ángel” “Bella Traición” y “Lo siento”, canciones que la posicionaron como una de las mejores artistas dentro del pop en México.

Sin embargo, Belinda ha demostrado no enfrascarse en un solo género y posicionar entre las nuevas generaciones, desde su primer corrido tumbado “Cactus” la cantante se autonombró “Beli-K', y desde entonces sus nuevos sencillos bélicos no han parado; con colaboraciones con grandes artistas dentro del género, como Natanael Cano y Tito Double P, por ello su concierto en el Foro Principal también se puso bélico.

