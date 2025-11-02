Fiestas de Octubre 2025: Estos son los conciertos de los últimos días de la feria

La edición número 60 de las Fiestas de Octubre está a punto de concluir, sin embargo, las sorpresas continúan llegando. Para los últimos días de la feria, se tienen programadas las presentaciones en concierto de artistas de talla nacional e internacional.

¿Qué conciertos habrá en los últimos días de las Fiestas de Octubre?

Cartelera del Foro Principal de las Fiestas de Octubre

Domingo 2 de noviembre - María José

Lunes 3 de noviembre - ¡Leyendas Gruperas! (Los Yonic’s / Los Muecas / Los Freddy’s / Los Zamacona)

Martes 4 de noviembre - La Arrolladora Banda el Limón

Los boletos en zonas preferentes para los conciertos del Foro Principal se encuentran disponibles en el sitio oficial de Ticketmaster y en taquillas del Auditorio Benito Juárez. Sin embargo, también es posible acceder a las gradas de la zona general de forma gratuita, únicamente con la compra del acceso a las fiestas. El boleto solo puede adquirirse en las taquillas del recinto el mismo día del evento.

Cartelera del Palenque de las Fiestas de Octubre

Domingo 2 de noviembre - Luis R Conriquez

Lunes 3 de noviembre - sorpresa

El acceso a Palenque requiere un boleto independiente, ya que es un escenario más íntimo y exclusivo de las Fiestas de Octubre. El precio de los boletos varía de acuerdo al artista. Los costos van desde los 600 hasta los 2 mil 600 pesos y pueden adquirirse en línea a través de las plataformas digitales autorizadas y directamente en las taquillas del Auditorio Benito Juárez. Otros puntos de venta son el Hotel Fiesta Americana y Botas Los Potrillos.

