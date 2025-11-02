Domingo, 02 de Noviembre 2025

Fiestas de Octubre 2025: Estos son los conciertos de los últimos días de la feria

Como cada año, uno de los mayores atractivos de las Fiestas de Octubre es la serie de conciertos que oferta tanto en el Foro Principal como en Palenque

Por: El Informador

Conoce la lista de artistas que se presentarán durante los últimos días de las Fiestas de Octubre 2025. EL INFORMADOR/A. Navarro

La edición número 60 de las Fiestas de Octubre está a punto de concluir, sin embargo, las sorpresas continúan llegando. Para los últimos días de la feria, se tienen programadas las presentaciones en concierto de artistas de talla nacional e internacional.

¿Qué conciertos habrá en los últimos días de las Fiestas de Octubre?

Cartelera del Foro Principal de las Fiestas de Octubre

Domingo 2 de noviembre - María José

Lunes 3 de noviembre - ¡Leyendas Gruperas! (Los Yonic’s / Los Muecas / Los Freddy’s / Los Zamacona)

Martes 4 de noviembre - La Arrolladora Banda el Limón

Los boletos en zonas preferentes para los conciertos del Foro Principal se encuentran disponibles en el sitio oficial de Ticketmaster y en taquillas del Auditorio Benito Juárez. Sin embargo, también es posible acceder a las gradas de la zona general de forma gratuita, únicamente con la compra del acceso a las fiestas. El boleto solo puede adquirirse en las taquillas del recinto el mismo día del evento.

Cartelera del Palenque de las Fiestas de Octubre

Domingo 2 de noviembre - Luis R Conriquez

Lunes 3 de noviembre - sorpresa

El acceso a Palenque requiere un boleto independiente, ya que es un escenario más íntimo y exclusivo de las Fiestas de Octubre. El precio de los boletos varía de acuerdo al artista. Los costos van desde los 600 hasta los 2 mil 600 pesos y pueden adquirirse en línea a través de las plataformas digitales autorizadas y directamente en las taquillas del Auditorio Benito Juárez. Otros puntos de venta son el Hotel Fiesta Americana y Botas Los Potrillos.

