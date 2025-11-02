Mizada Mohamed: Horóscopos de la semana del 3 al 9 de noviembre

Aries

Tras la superluna llena en tu signo y la influencia de Marte y Mercurio en Escorpión, Aries ha experimentado semanas de inquietud y energía intensa. Esta semana será clave, pues Marte en Sagitario y Urano en Tauro favorecerán la resolución de asuntos que estaban bloqueados, especialmente en el ámbito laboral y financiero.

Se marcan oportunidades de iniciar proyectos, cerrar ciclos y formalizar acuerdos importantes. Venus en Escorpión también favorecerá la comunicación y la posibilidad de cerrar relaciones pendientes o comenzar nuevas etapas.

Tauro

La superluna llena en tu signo trae cambios significativos. Con Venus en Escorpión y el regreso de Urano, Tauro se encuentra en un periodo propicio para materializar ideas, concretar proyectos y fortalecer su economía. Se destacan oportunidades de viajes y encuentros con personas influyentes.

También hay posibilidades de acuerdos familiares importantes, compras, ventas o negociaciones que fortalecerán el hogar.

Géminis

Este periodo es especialmente favorable para Géminis, con la posibilidad de avanzar en proyectos que habían quedado pendientes. Los cambios planetarios favorecerán el hogar, la economía y la vida profesional.

Es momento de cuidarse, mimarse y priorizar la salud física y emocional. Se recomienda alejarse de relaciones o amistades que no aportan positivamente. La semana traerá oportunidades, alegría y bienestar.

Cáncer

Los cambios y transformaciones se intensifican para Cáncer. Esta semana será decisiva para organizar la vida personal, familiar y profesional.

La superluna llena en Tauro beneficiará la economía y favorecerá decisiones importantes en el ámbito laboral, así como la formalización de relaciones afectivas. Se recomienda priorizar el bienestar propio y familiar antes que complacer a los demás.

Leo

El magnetismo y la energía de Leo estarán en su punto máximo, favoreciendo la atracción y el carisma en todos los ámbitos. La semana trae oportunidades de desbloquear asuntos financieros y laborales que se habían detenido, así como viajes y relaciones significativas. Se aconseja actuar con discreción y mantener planes en reserva para aprovechar al máximo los beneficios.

Virgo

Virgo vivirá una semana de recolección y justicia energética. Se recuperará lo que corresponde por derecho de conciencia, incluyendo logros profesionales, acuerdos y oportunidades laborales. Los astros favorecen firmas de contratos, cambios en la vida laboral y alejamiento de personas que restan energía. Es un periodo de crecimiento y reconocimiento por los esfuerzos realizados.

Libra

Libra afronta una semana de acción y decisiones importantes. Venus en Escorpión y Marte en Sagitario potenciarán la vida social, laboral y sentimental. La superluna llena y los movimientos planetarios favorecen cambios económicos y profesionales, así como remodelaciones y viajes. Es un momento de aprovechar la fuerza interna para avanzar y materializar deseos.

Escorpión

Júpiter impulsa a los Escorpión a confiar en sus sueños y actuar sin dudas. Este periodo es propicio para transformaciones, celebraciones de cumpleaños y nuevas oportunidades. Los cambios planetarios favorecen relaciones, proyectos profesionales y la concreción de objetivos importantes. Es tiempo de actuar con determinación y dejar de lado las preocupaciones externas.

Sagitario

Sagitario entra en un ciclo de prosperidad y reconocimiento. Marte en Sagitario y la superluna llena traerán noticias positivas, especialmente en lo económico y profesional.

Es un periodo para cuidar de sí mismo, valorar lo propio y consolidar relaciones y proyectos. La semana promete cosechar los frutos de esfuerzos anteriores.

Capricornio

Los Capricornio experimentan un periodo de viajes, aprendizajes y oportunidades. La semana será favorable para decisiones importantes en lo laboral y personal, así como para reorganizar el hogar.

Retornos de situaciones pasadas se multiplican en beneficios, y los cambios previstos abrirán nuevas puertas en el ámbito profesional.

Acuario

Acuario se enfrenta a una semana de reconocimiento, logros y oportunidades profesionales. Urano en Tauro permitirá concretar asuntos pendientes y avanzar en la vida laboral y económica.

También se presentan posibilidades de iniciar relaciones afectivas y cerrar acuerdos importantes. Es momento de brillar y recibir lo que corresponde por derecho de conciencia.

Piscis

Piscis continúa creando, innovando y potenciando sus talentos. Esta semana es clave para consolidar proyectos profesionales y económicos.

Se recomienda visualizar y planificar estrategias, así como aprovechar los hobbies que pueden convertirse en fuentes de ingreso. Los astros favorecen decisiones, crecimiento y sorpresas positivas en el hogar y la vida sentimental.

Con información de Mizada Mohamed

MF