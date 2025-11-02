Mizada Mohamed: Horóscopos de la semana del 3 al 9 de noviembre

Tras la superluna llena en tu signo y la influencia de Marte y Mercurio en Escorpión, Aries ha experimentado semanas de inquietud y energía intensa. Esta semana será clave, pues Marte en Sagitario y Urano en Tauro favorecerán la resolución de asuntos que estaban bloqueados, especialmente en el ámbito laboral y financiero.Se marcan oportunidades de iniciar proyectos, cerrar ciclos y formalizar acuerdos importantes. Venus en Escorpión también favorecerá la comunicación y la posibilidad de cerrar relaciones pendientes o comenzar nuevas etapas.La superluna llena en tu signo trae cambios significativos. Con Venus en Escorpión y el regreso de Urano, Tauro se encuentra en un periodo propicio para materializar ideas, concretar proyectos y fortalecer su economía. Se destacan oportunidades de viajes y encuentros con personas influyentes.También hay posibilidades de acuerdos familiares importantes, compras, ventas o negociaciones que fortalecerán el hogar.Este periodo es especialmente favorable para Géminis, con la posibilidad de avanzar en proyectos que habían quedado pendientes. Los cambios planetarios favorecerán el hogar, la economía y la vida profesional.Es momento de cuidarse, mimarse y priorizar la salud física y emocional. Se recomienda alejarse de relaciones o amistades que no aportan positivamente. La semana traerá oportunidades, alegría y bienestar.Los cambios y transformaciones se intensifican para Cáncer. Esta semana será decisiva para organizar la vida personal, familiar y profesional.La superluna llena en Tauro beneficiará la economía y favorecerá decisiones importantes en el ámbito laboral, así como la formalización de relaciones afectivas. Se recomienda priorizar el bienestar propio y familiar antes que complacer a los demás.El magnetismo y la energía de Leo estarán en su punto máximo, favoreciendo la atracción y el carisma en todos los ámbitos. La semana trae oportunidades de desbloquear asuntos financieros y laborales que se habían detenido, así como viajes y relaciones significativas. Se aconseja actuar con discreción y mantener planes en reserva para aprovechar al máximo los beneficios.Virgo vivirá una semana de recolección y justicia energética. Se recuperará lo que corresponde por derecho de conciencia, incluyendo logros profesionales, acuerdos y oportunidades laborales. Los astros favorecen firmas de contratos, cambios en la vida laboral y alejamiento de personas que restan energía. Es un periodo de crecimiento y reconocimiento por los esfuerzos realizados.Libra afronta una semana de acción y decisiones importantes. Venus en Escorpión y Marte en Sagitario potenciarán la vida social, laboral y sentimental. La superluna llena y los movimientos planetarios favorecen cambios económicos y profesionales, así como remodelaciones y viajes. Es un momento de aprovechar la fuerza interna para avanzar y materializar deseos.Júpiter impulsa a los Escorpión a confiar en sus sueños y actuar sin dudas. Este periodo es propicio para transformaciones, celebraciones de cumpleaños y nuevas oportunidades. Los cambios planetarios favorecen relaciones, proyectos profesionales y la concreción de objetivos importantes. Es tiempo de actuar con determinación y dejar de lado las preocupaciones externas.Sagitario entra en un ciclo de prosperidad y reconocimiento. Marte en Sagitario y la superluna llena traerán noticias positivas, especialmente en lo económico y profesional.Es un periodo para cuidar de sí mismo, valorar lo propio y consolidar relaciones y proyectos. La semana promete cosechar los frutos de esfuerzos anteriores.Los Capricornio experimentan un periodo de viajes, aprendizajes y oportunidades. La semana será favorable para decisiones importantes en lo laboral y personal, así como para reorganizar el hogar.Retornos de situaciones pasadas se multiplican en beneficios, y los cambios previstos abrirán nuevas puertas en el ámbito profesional.Acuario se enfrenta a una semana de reconocimiento, logros y oportunidades profesionales. Urano en Tauro permitirá concretar asuntos pendientes y avanzar en la vida laboral y económica.También se presentan posibilidades de iniciar relaciones afectivas y cerrar acuerdos importantes. Es momento de brillar y recibir lo que corresponde por derecho de conciencia.Piscis continúa creando, innovando y potenciando sus talentos. Esta semana es clave para consolidar proyectos profesionales y económicos.Se recomienda visualizar y planificar estrategias, así como aprovechar los hobbies que pueden convertirse en fuentes de ingreso. Los astros favorecen decisiones, crecimiento y sorpresas positivas en el hogar y la vida sentimental.Con información de Mizada MohamedMF