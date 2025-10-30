Esta es la película más taquillera del momento en México

No cabe duda que esta es una de las grandes épocas para asistir al cine. Mientras que la atención del entretenimiento se la llevan las escasa proyecciones de Frankenstein, en las distintas salas de cine del país, las carteleras ofrecen películas variadas en género y público, pero hay una que se ha llevado la mayor cantidad de visitas en la última semana.

De acuerdo con datos de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), Teléfono Negro 2 es la película más taquillera del momento en México. Tan solo en la semana que va del lunes 20 al domingo 26 de octubre, este filme ha recaudado 64.7 millones de pesos para un acumulado de 154.2 millones desde su estreno el 16 de octubre. En este mismo rango de fechas, la cinta ha sido vista por 941 mil personas y ha acumulado hasta 2.1 millones de visitas en el acumulado contabilizado por todas las salas de cine de México.

La película es la secuela del filme de terror homónimo Teléfono Negro, el cual está basado en un relato corto escrito por Joe Hill. Un sujeto secuestra a sus víctimas y las encierra en un sótano silente cuyas paredes manchadas parecen ser testigos antiguos de crímenes viejos. Colgada en una de esas paredes se encuentra un teléfono desconectado que no para de sonar. Escucharlo puede ser la salvación.

Sin embargo, si gustas buscar algo en otros tonos, el público también le ha puesto mucha atención a las siguientes películas. A continuación te dejamos el listado con las cintas que más asistentes han acumulado en el periodo de tiempo mencionado.

Esta es la lista de las diez películas más taquilleras en la última semana

Teléfono Negro 2 Tron: Ares Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc A pesar de Ti Soy Frankelda Good Boy: Confía en su Instinto Frankie y los Monstruos Volver al futuro Una Batalla Tras Otra Cacería de Brujas

¡Busca las funciones que se acomoden a tus horarios y disfruta de las recientes historias cinematográficas!

