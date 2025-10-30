Mhoni Vidente: Horóscopos para el fin de semana del 31 de octubre al 2 de noviembre

Aries

El cierre de mes te llega con un impulso poderoso. El 31 de octubre será tu día mágico, ideal para vestirte de rojo y sintonizarte con la energía del éxito. Tus números de la suerte 03, 14 y 66 marcarán dos momentos favorables en tu jornada. No dudes de ti ni de lo que el universo te tiene preparado.

El 1 de noviembre, enciende una veladora roja con un toque de tu perfume para atraer prosperidad durante todo el mes. Habrá momentos de nostalgia por personas que ya no están; dedica una oración en su honor.

Este fin de semana promete estabilidad en el amor, especialmente si tu pareja es Leo o Capricornio, y una posible invitación para un viaje de fin de año que podría traerte nuevas ilusiones.

Tauro

La energía de estos días puede resultarte algo pesada, por eso es momento de bajar la guardia y rodearte solo de personas que te transmitan calma.

Tu instinto para los negocios se intensifica, pero antes de concretar cualquier trato, coloca agua bendita en tu nuca y frente, y lleva un limón verde en el bolsillo para limpiar tu entorno de malas vibras.

Evita tomar decisiones apresuradas en el amor; aún necesitas tiempo para conocer a esa persona. Tu afinidad emocional será mayor con Acuario, Libra y Cáncer.

Los números 01, 23 y 55 traerán suerte, mientras que el azul fuerte será tu color de equilibrio.

El 1 de noviembre, enciende una veladora azul y un incienso de sándalo para atraer prosperidad y serenidad. No prestes dinero estos días: podrías comprometer tu buena fortuna.

Géminis

Los próximos días te conectan profundamente con tus raíces. Busca el contacto familiar, comparte recuerdos y honra a quienes ya descansan en paz.

Podrías sentirte más vulnerable a energías negativas, así que el 31 de octubre viste ropa blanca y usa perfume de sándalo para protegerte.

Una propuesta de negocio o sociedad podría llegar en un momento oportuno; no la descartes, será el inicio de una etapa más sólida.

Tus mejores compatibilidades serán con Aries y Capricornio, y tu ángel guardián te recuerda la importancia de defender tus ideas y mantener tu autenticidad. Los números 02, 11 y 77 te favorecerán, y el blanco será tu color de protección y pureza.

Cáncer

La sensibilidad característica de tu signo se intensifica este fin de mes. Los números 09, 18 y 63 te traerán tres momentos afortunados que marcarán la diferencia.

El verde será tu color de equilibrio y armonía, y el 1 de noviembre deberás encender un incienso y una veladora blanca para asegurar un mes lleno de abundancia.

El 31 de octubre, corta las puntas de tu cabello y lleva contigo un objeto de plata para atraer la buena fortuna.

En el trabajo, mantén reserva y evita compartir tus planes con todos.

El domingo será propicio para una reunión familiar que te llenará el corazón. En el amor, una nueva persona podría llegar para quedarse y ayudarte a construir algo estable y sincero.

Leo

Los días que vienen te invitan a hacer una limpieza profunda de tu entorno. No todos los que te rodean desean verte brillar, así que aprende a distinguir quién realmente está contigo.

El poder del Sol, tu regente, te ayudará a disipar energías densas si sales a caminar por las mañanas y te expones a su luz.

El 1 de noviembre, enciende una veladora roja y amárrate un listón del mismo color en el tobillo izquierdo con tres nudos; este ritual atraerá prosperidad y te protegerá de la envidia.

Una noticia familiar relacionada con un embarazo traerá alegría y unión al hogar.

Tus números de suerte son 07, 16 y 44, y el rojo intenso será tu aliado para reforzar tu magnetismo natural.

Virgo

Es tiempo de escuchar a tu cuerpo. La salud, especialmente la garganta, requiere atención. No postergues una consulta si la necesitas.

Este fin de semana se presenta como un punto de inflexión: dejarás atrás lo que te restaba paz y abrirás espacio a lo que te hace feliz. El 1 de noviembre, enciende una veladora blanca y guarda un limón verde en tu bolsa o bolsillo como símbolo de protección y prosperidad.

En cuestiones prácticas, resuelves temas legales, trámites o documentos que te traerán alivio. Mantén tu disciplina financiera y evita gastos innecesarios.

Tus números de fortuna son 06, 20 y 51, y el azul fuerte será tu color guía. Tu ángel protector te recuerda que recibir amor y abundancia también es un acto de humildad. En el amor, la conexión será especial con Aries y Géminis, y el domingo disfrutarás momentos entrañables con tu familia.

Libra

El viernes se presentan oportunidades destacadas en tu trabajo, incluso podría llegarte un reconocimiento económico por tu dedicación. Tu responsabilidad y cumplimiento te mantienen en buena posición ante tus superiores, pero recuerda que también atraes envidia y energías negativas. Por ello, el 1 de noviembre, enciende una veladora blanca y aplica agua bendita en frente y nuca para protegerte y garantizar un mes lleno de prosperidad.

Durante estos días avanzarás en trámites de visa y pasaporte, preparando un viaje familiar en diciembre. Tus padres podrían buscar tu apoyo con asuntos de jubilación o pensión; actúa con paciencia y claridad.

Tu ángel guardián te aconseja expresarte plenamente y liberar rencores.

Los números 02, 15 y 33 traerán suerte y el amarillo será tu color de inspiración y creatividad.

Escorpión

Tu cumpleaños y el fin de octubre traen un cambio radical hacia lo positivo. Este fin de semana, viste ropa nueva y perfúmate con sándalo para atraer buenas energías. Un regalo inesperado te hará sentir apreciado, y aunque la nostalgia por seres queridos ausentes pueda tocarte, dedícales una oración para mantenerlos presentes en tus pensamientos.

En cuanto a la salud, cuida tu estómago y evita excesos. Profesionalmente, tus logros comienzan a consolidarse; tu ángel de la guarda promete éxito cercano.

Tus números de la suerte son 01, 12 y 39, tu color es azul, y tu afinidad amorosa está con Piscis y Cáncer. Para los Escorpiones casados, este es un momento para dialogar y resolver conflictos con calma.

Sagitario

Este fin de semana se recomienda un encuentro familiar, para recordar a tus difuntos y reforzar los lazos afectivos. En el ámbito laboral, cuida tu temperamento y evita decisiones impulsivas; problemas económicos pueden generar estrés.

Protégete de las energías negativas llevando un listón rojo en el tobillo con tres nudos y perfúmate después del baño. Evita procedimientos médicos o dentales en estos días, y completa pagos pendientes de colegiaturas o tarjetas.

Tus números de la suerte son 07, 31 y 79, el naranja será tu color protector, y tu compatibilidad amorosa se encuentra con Acuario y Leo. Mantén tu autenticidad, sigue tu propio camino y el éxito llegará.

Capricornio

Octubre finaliza trayéndote un periodo de prosperidad y buenos resultados. Mantén discreción respecto a tus logros y enfócate en la planificación para alcanzar tus metas.

El 1 de noviembre, enciende una veladora blanca y coloca flores en tu hogar, invitando a la abundancia a permanecer durante todo el mes. Administra tu tiempo para equilibrar trabajo, ejercicio y relaciones personales.

El amor se acercará a través de signos compatibles como Aries y Libra, mientras que tus números de la suerte son 09, 21 y 30, y tus colores guía serán naranja y blanco. Este fin de semana también recibirás un regalo especial: una nueva mascota. Además, cerrarás ciclos con amistades tóxicas y planearás un viaje para recordar a tus difuntos.

Acuario

Este viernes exige cautela en el trabajo; evita decisiones apresuradas y bloquea mentalmente las influencias negativas. Lleva agua bendita en la frente y un limón verde en tu bolsa para protegerte de malas energías.

El 31 de octubre es un día sensible, evita trámites importantes o procedimientos médicos. Tu talento en ventas y relaciones públicas será clave para iniciar un negocio secundario.

En el amor, mantén la prudencia: prioriza los hechos sobre las palabras. Tus números de la suerte son 14, 88 y 91, y un amor compatible llegará desde Géminis o Libra, con quien tendrás que practicar la paciencia y la claridad. El domingo, participa en un encuentro familiar para honrar a tus difuntos con veladoras y oraciones.

Piscis

El fin de semana te conecta con energías positivas y bienestar. El 1 de noviembre, enciende una veladora roja, usa perfume de sándalo y lleva plata como protección para contrarrestar envidias.

Una propuesta de negocio en ventas o publicidad puede llegar a ti y promete éxito; en el amor, los sentimientos se consolidan y tu compatibilidad es mayor con Cáncer o Virgo.

Tus números de la suerte son 00, 13 y 59, y tus colores guía son azul o morado. Presta atención a tus sueños, que te ofrecerán orientación divina para resolver problemas. Además, prepara un viaje con tu pareja en noviembre y atiende con calma cualquier reclamo de alguien del signo de tierra. El domingo, visita la iglesia y dedica oraciones a tus difuntos, fortaleciendo la paz en tu vida.

Con información de Mhoni Vidente

MF