Fernando Carrillo no ha dejado de dar nota; tras arremeter contra la detención de Nicolás Maduro, ahora afirmó que fue pareja sentimental de Delcy Rodríguez, actual presidenta encargada de Venezuela.

El actor expresó que, a la luz del tiempo, ha caído en la cuenta que la política fue "el gran amor de su vida".

Esto llevó a que "Noticias Oriente" contactara a Carrillo, quien impactó al aseverar que conocía muy bien a Delcy, mano derecha de Maduro, debido a que, en el pasado, sostuvieron un noviazgo.

"Ya la historia delatará a los traidores, yo estoy en total desacuerdo con esa opinión que tratan de imponer los medios de comunicación, totalmente falso..., la conozco, la conozco muy bien a la vicepresidenta, hoy la primera presidenta de Venezuela, la conozco muy bien, fue mi pareja", explicó.

"Así es (fuimos pareja sentimental), por tres años, es la mujer más inteligente y a esta edad, sabiendo como actúa, sabiendo como defiende a su familia, sabiendo como defiende a su patria, a sus amigos"., concluyó.

