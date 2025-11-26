Miércoles, 26 de Noviembre 2025

Feria León 2025: Esta es la cartelera de conciertos en el Foro Mazda

El encuentro, considerado uno de los más importantes del Bajío, se realizará del 9 de enero al 4 de febrero en León, Guanajuato

Este miércoles se reveló el cartel oficial de la Feria de León 2026, donde se confirmaron las fechas de cada artista en el Foro Mazda. ESPECIAL/ FACEBOOK/ Feria Estatal de León

Aun cuando el año aún no concluye, la Feria de León Guanajuato 2026 ya reveló la lista de artistas que integrarán su tradicional celebración, donde tanto visitantes como habitantes locales podrán disfrutar de gastronomía, artesanías y una amplia cartelera de espectáculos en vivo.

El encuentro, considerado uno de los más importantes del Bajío, se realizará del 9 de enero al 4 de febrero en León, Guanajuato. Más de 19 agrupaciones y solistas de distintos géneros se presentarán en el Foro Mazda y en el Palenque del Recinto Ferial.

Este miércoles se reveló el cartel oficial de la Feria de León 2026, donde se confirmaron las fechas de cada artista en el Foro Mazda:

23 de enero: La Arrolladora
22 de enero: Los Ángeles Azules
9 de enero: Enjambre
10 de enero: Foo Fighters
11 de enero: Pequeños Musical
16 de enero: La Trakalosa de Monterrey
17 de enero: DLD
20 de enero: Los Recoditos
24 de enero: Kinky
30 de enero: Tiësto
31 de enero: Moenia
1 de febrero: Mau y Ricky
1 de febrero: Paty Cantú
3 de febrero: Banda Machos
4 de febrero: Zoé

En cuanto al Palenque de la Feria de León 2026, los artistas programados son:

9 de enero: Alfredo Olivas
10 de enero: Gloria Trevi
11 de enero: Palomazo Norteño
16 de enero: Carlos Rivera
17 de enero: Julión Álvarez
18 de enero: Pancho Barraza
19 de enero: Banda Cuisillos
20 de enero: María José
21 de enero: Matute
22 y 23 de enero: Carin León
24 de enero: Emmanuel y Mijares
25 de enero: Conjunto Primavera
26 de enero: Yuridia
27 de enero: Jorge Medina y Josi Cuén
29 de enero: Christian Nodal
30 y 31 de enero: Alejandro Fernández
1 de febrero: Banda MS
2 y 3 de febrero: Edén Muñoz
4 de febrero: Chuy Lizárraga

Los Foo Fighters regresan a México en 2026

Tras su última presentación en el Corona Capital, donde la banda estadounidense reunió a miles de fanáticos, Foo Fighters ahora anuncia su regreso a México como parte de la Feria de León 2026. El grupo se presentará en el Foro Mazda el sábado 10 de enero, convirtiéndose en uno de los actos más esperados del evento.

Hasta ahora, los organizadores no han anunciado la fecha de venta de boletos. No obstante, siguiendo la dinámica de años anteriores, las entradas estarán disponibles en la página oficial de la Feria de León y en las taquillas del Recinto Ferial.

