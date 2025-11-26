Feria León 2025: Esta es la cartelera de conciertos en el Foro Mazda

Aun cuando el año aún no concluye, la Feria de León Guanajuato 2026 ya reveló la lista de artistas que integrarán su tradicional celebración, donde tanto visitantes como habitantes locales podrán disfrutar de gastronomía, artesanías y una amplia cartelera de espectáculos en vivo.El encuentro, considerado uno de los más importantes del Bajío, se realizará del 9 de enero al 4 de febrero en León, Guanajuato. Más de 19 agrupaciones y solistas de distintos géneros se presentarán en el Foro Mazda y en el Palenque del Recinto Ferial.Este miércoles se reveló el cartel oficial de la Feria de León 2026, donde se confirmaron las fechas de cada artista en el Foro Mazda:23 de enero: La Arrolladora 22 de enero: Los Ángeles Azules 9 de enero: Enjambre 10 de enero: Foo Fighters 11 de enero: Pequeños Musical 16 de enero: La Trakalosa de Monterrey 17 de enero: DLD 20 de enero: Los Recoditos 24 de enero: Kinky 30 de enero: Tiësto 31 de enero: Moenia 1 de febrero: Mau y Ricky 1 de febrero: Paty Cantú 3 de febrero: Banda Machos 4 de febrero: ZoéEn cuanto al Palenque de la Feria de León 2026, los artistas programados son:9 de enero: Alfredo Olivas 10 de enero: Gloria Trevi 11 de enero: Palomazo Norteño 16 de enero: Carlos Rivera 17 de enero: Julión Álvarez 18 de enero: Pancho Barraza 19 de enero: Banda Cuisillos 20 de enero: María José 21 de enero: Matute 22 y 23 de enero: Carin León 24 de enero: Emmanuel y Mijares 25 de enero: Conjunto Primavera 26 de enero: Yuridia 27 de enero: Jorge Medina y Josi Cuén 29 de enero: Christian Nodal 30 y 31 de enero: Alejandro Fernández 1 de febrero: Banda MS 2 y 3 de febrero: Edén Muñoz 4 de febrero: Chuy Lizárraga Tras su última presentación en el Corona Capital, donde la banda estadounidense reunió a miles de fanáticos, Foo Fighters ahora anuncia su regreso a México como parte de la Feria de León 2026. El grupo se presentará en el Foro Mazda el sábado 10 de enero, convirtiéndose en uno de los actos más esperados del evento.Hasta ahora, los organizadores no han anunciado la fecha de venta de boletos. No obstante, siguiendo la dinámica de años anteriores, las entradas estarán disponibles en la página oficial de la Feria de León y en las taquillas del Recinto Ferial.NA